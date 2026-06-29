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▲2026 YES! SDGs 公民行動嘉年華會期盼，讓永續不該只是口號，而是透過日常生活中微小的行動實踐。（圖／協會提供）

永續發展不只是口號，更能透過生活中的每一個小行動付諸實踐。由台灣也思服務學習協會主辦的「2026 YES! SDGs 公民行動嘉年華」，日前於國立臺灣科學教育館熱鬧登場，吸引逾百位親子共同參與，透過闖關體驗、桌遊、短講、繪本秀等多元活動，讓民眾在寓教於樂中認識永續發展目標（SDGs），將永續理念融入日常生活。今年適逢台灣也思服務學習協會成立13周年，活動除回顧多年來推動服務學習、公民教育及SDGs教育成果，也以「永續行動，GO！GO！GO！」為號召，鼓勵更多民眾從生活中的小改變開始，共同打造更美好的未來。嘉年華規劃12個永續主題體驗攤位，內容涵蓋闖關集章、永續桌遊、青年永續短講及親子繪本秀等互動活動，並首度推出「永續發展心理測驗」，引導參與者探索自己的永續行動特質，找到最適合自己的參與方式，讓永續從理念化為具體行動。活動也匯聚多個非營利組織及社會企業共同響應，包括1414 STORE、台灣癌症全人關懷基金會、中華民國兒童燒燙傷關懷協會、臺灣社會科學實踐種子協會、100談、天賜糧源及玩轉學校等，共同展現跨界合作推動永續教育的成果。其中，由台灣也思打造的「1414 STORE永續商店」，是全台首創專為社會退縮者設計的過渡性就業實踐場域，透過真實工作環境協助重建自信與社會連結。此次也將減塑、無包裝等綠色生活理念帶入活動現場，希望讓更多民眾在體驗中實踐環保，也看見陪伴與共融的重要價值。台灣也思服務學習協會秘書長郭瑤萍表示，改變世界不一定要做轟轟烈烈的大事，而是從關心身邊的人、理解問題開始，每個微小行動都可能帶來改變。教育最大的價值，在於幫助每個人理解自己與世界的關係，進而願意付諸行動，創造更多正向影響。郭瑤萍強調，協會將持續以教育為核心，培養孩子的公民素養與社會關懷，讓更多人願意投入永續行動。未來也期待持續擴大嘉年華規模，串聯更多永續夥伴共同參與，讓永續不只停留在理念，而是真正成為全民生活的一部分，攜手打造更美好的世界。