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2026美加墨世界盃小組賽正式畫下句點，首度擴編的會內賽舞台並未成為亞洲球隊的搶分天堂，反而演變成一場國際級的殘酷考驗。本屆亞洲區（AFC）破天荒共有9支球隊殺進決賽週，然而整體表現卻開高走低，在小組賽合力吞下慘不忍睹的15敗。最終僅剩日本與澳洲兩國孤軍挺進32強淘汰賽，而傳統亞洲強權南韓國家隊更僅名列第34名，寫下隊史最屈辱的慘淡紀錄，讓南韓各大主流媒體紛紛發文哀悼，感嘆亞洲足球正集體走向沒落。本屆世界盃門檻放寬、參賽隊伍增加，原本被視為亞洲足球與世界接軌的絕佳機會，未料卻演變成亞洲球隊整體競爭力明顯脫節的照妖鏡。南韓《江原道民日報》隨即發表社論，直言這次美加墨世足賽正式宣告了亞洲足球的集體沒落，並痛切地感受到了「世界的高牆」。報導中特別舉例，這次連全國人口僅僅50萬的加勒比海島國黑馬都成功殺出重圍、挺進32強，展現了強悍的足球實力。「與這些新興黑馬相比，包括南韓在內的亞洲球隊，不得不承認我們在國際舞台上的競爭力已經明顯落後。」《江原道民日報》在文章最後給出了沉重的一擊：這場歷史性的集體慘敗，也勢必會逼得整個亞洲足壇在賽後進行徹底的體制大翻修。回顧本屆分組賽，亞洲9支球隊在總計27場比賽中，僅繳出極其難堪的。除了高水準發揮的日本、以及驚險捍衛大洋洲與亞洲最後尊嚴的澳洲成功闖入32強之外，其餘球隊全數陣亡。雖然南韓與伊朗勉強拿下小組第3 ，卻因積分與得失球差不夠，無緣擠進戰績最佳的前8名外卡晉級門票；而卡達、沙烏地阿拉伯、約旦、伊拉克及首度參賽的烏茲別克等5個國家更是在各自小組悲慘墊底。攤開全球各洲晉級32強的版圖，歐洲依舊以13隊傲視群雄、非洲異軍突起狂拿9席、南美洲也穩健佔據5席。南韓媒體《中央日報》在晉級名單底定後給出極其沉痛的評價：