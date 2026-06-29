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國民黨形象拉警報？整體評價趨近鄭麗文

《美麗島電子報》今（29）日公布最新6月國政民調，針對國民黨主席鄭麗文的信任度調查顯示，目前僅有26.7%受訪者表示信任，其中3.6%為「很信任」、23.1%為「還算信任」，相較5月增加2.9個百分點；另一方面，不信任比例則攀升至56%，其中35.8%「很不信任」、20.2%「有點不信任」，較上月增加4.3個百分點，創下今年1月以來負面評價新高，另有17.3%未明確表態。民調進一步指出，在不同政治傾向族群中，民眾黨支持者與泛藍民眾對鄭麗文的信任度相對較高。民眾黨支持者有49.1%表示信任、39.2%不信任；泛藍民眾則有67.0%信任、26.4%不信任。若從政黨整體觀感來看，本月有29.9%民眾對國民黨持正面評價，51.1%持負面觀感。整體而言，民眾對國民黨的好感度仍高於對鄭麗文個人的信任度，而負面評價則略低於鄭麗文，但差距已在誤差範圍內，顯示民眾對國民黨與其黨主席的評價趨於接近。另外，民調分析指出，自鄭麗文4月「鄭習會」與6月訪美行程以來，相關政治行動並未顯著改善其社會信任度。整體數據顯示，外界對其政治表現的觀感仍偏向分歧甚至負面。本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安負責問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年6月22日至24日，樣本涵蓋全國22縣市年滿20歲民眾，共成功訪問1078人，分別為住宅電話699人、行動電話379人，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0%。