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北捷買票數位化！藍色代幣7月正式退場：童年回憶消失

▲北捷自3月18日起已全面改售紙本QR單程票，並同步推廣使用「台北捷運Go」App購票進站。（圖／台北捷運公司）

北捷自3月18日起，也同步在全線車站自動售票機販售紙本QR單程票，作為票券數位化的過渡措施。而原本使用多年的藍色塑膠單程代幣，則預計配合今年7月信用卡全面開放乘車後正式退場。

北捷仍會在各站詢問處保留少量代幣，提供購買敬老、愛心及兒童等優惠票種的旅客，或有借道通行需求者，憑身分證件辦理使用。

▲北捷自3月18日起全面改售紙本QR單程票，並鼓勵民眾使用「台北捷運Go」App購票，配合信用卡感應乘車全面上路。（圖／台北捷運公司）

為何改用紙本QR票券？北捷曝背後原因

但每次回收後，都必須經過清潔劑搭配超音波清洗，再進行瀝乾、人工攤平、自然風乾，最後重新寫入票證資料後才能再次配送到各站使用，整體流程需耗費大量水資源、電力及運輸成本。