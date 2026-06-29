陪伴不少台北人多年的北捷藍色塑膠單程代幣，即將於今年7月正式走入歷史。北捷自3月18日起全面改售紙本QR單程票，並鼓勵民眾使用「台北捷運Go」App購票，配合信用卡感應乘車全面上路。消息曝光後，不少網友直呼童年回憶消失，也有人認為代幣是外國旅客喜愛的特色紀念。北捷則表示，塑膠代幣雖可重複使用，但清洗、回收及運輸程序耗費大量水電與人力，因此決定逐步退場，但仍會保留少量代幣，提供購買敬老、愛心及兒童等優惠票種的旅客，或有借道通行需求者使用。
北捷買票數位化！藍色代幣7月正式退場：童年回憶消失
一名網友近日在Threads發文表示，北捷藍色代幣再過幾天就要正式走入歷史，讓他忍不住感到不捨。貼文曝光後，不少人也留言表示，「外國人看到都很開心，結果居然要把這個觀光物品弄沒」、「雖然我都用悠遊卡，但他要消失了還是有點可惜」、「不敢置信，這是我小時候去台北搭捷運的童年回憶」。
台北捷運公司表示，為推動「一機在手、處處暢行」的乘車模式，並朝票券全面行動化發展，「台北捷運Go」App（iOS、Android）目前已支援透過信用卡及多元支付方式購買QR單程票，旅客只需以QR碼感應閘門即可完成進出站。
考量仍有部分旅客不方便使用手機購票，北捷自3月18日起，也同步在全線車站自動售票機販售紙本QR單程票，作為票券數位化的過渡措施。而原本使用多年的藍色塑膠單程代幣，則預計配合今年7月信用卡全面開放乘車後正式退場。
不過考量部分特殊使用需求，北捷仍會在各站詢問處保留少量代幣，提供購買敬老、愛心及兒童等優惠票種的旅客，或有借道通行需求者，憑身分證件辦理使用。
北捷也提醒，新北捷運公司管理的環狀線目前已支援QR單程票進出站，不過自動售票機尚未提供QR票購買服務。此外，QR單程票必須於購票當日完成使用，若超過期限則無法繼續使用。
為何改用紙本QR票券？北捷曝背後原因
許多民眾質疑，以可重複使用的塑膠代幣改為一次性紙本QR票，恐怕有違環保理念。對此，北捷先前曾發布新聞稿說明，目前單程票每日約售出3萬至4萬張，約占整體旅運量2%，主要使用族群多為外地旅客及忘記攜帶票卡的民眾。
北捷指出，塑膠代幣雖然能循環使用，但每次回收後，都必須經過清潔劑搭配超音波清洗，再進行瀝乾、人工攤平、自然風乾，最後重新寫入票證資料後才能再次配送到各站使用，整體流程需耗費大量水資源、電力及運輸成本。
相較之下，紙本QR單程票不需經過回收與清洗流程，也能降低接觸式票券帶來的衛生疑慮，因此整體效益更符合目前票務發展方向。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads發文表示，北捷藍色代幣再過幾天就要正式走入歷史，讓他忍不住感到不捨。貼文曝光後，不少人也留言表示，「外國人看到都很開心，結果居然要把這個觀光物品弄沒」、「雖然我都用悠遊卡，但他要消失了還是有點可惜」、「不敢置信，這是我小時候去台北搭捷運的童年回憶」。
台北捷運公司表示，為推動「一機在手、處處暢行」的乘車模式，並朝票券全面行動化發展，「台北捷運Go」App（iOS、Android）目前已支援透過信用卡及多元支付方式購買QR單程票，旅客只需以QR碼感應閘門即可完成進出站。
不過考量部分特殊使用需求，北捷仍會在各站詢問處保留少量代幣，提供購買敬老、愛心及兒童等優惠票種的旅客，或有借道通行需求者，憑身分證件辦理使用。
北捷也提醒，新北捷運公司管理的環狀線目前已支援QR單程票進出站，不過自動售票機尚未提供QR票購買服務。此外，QR單程票必須於購票當日完成使用，若超過期限則無法繼續使用。
許多民眾質疑，以可重複使用的塑膠代幣改為一次性紙本QR票，恐怕有違環保理念。對此，北捷先前曾發布新聞稿說明，目前單程票每日約售出3萬至4萬張，約占整體旅運量2%，主要使用族群多為外地旅客及忘記攜帶票卡的民眾。
北捷指出，塑膠代幣雖然能循環使用，但每次回收後，都必須經過清潔劑搭配超音波清洗，再進行瀝乾、人工攤平、自然風乾，最後重新寫入票證資料後才能再次配送到各站使用，整體流程需耗費大量水資源、電力及運輸成本。
相較之下，紙本QR單程票不需經過回收與清洗流程，也能降低接觸式票券帶來的衛生疑慮，因此整體效益更符合目前票務發展方向。