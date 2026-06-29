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三大教育政策主軸：培育人才、鏈結世界、健康未來

深化雙語環境 設立國際雙語遊學示範學校

全國首創學童健康存摺 結合醫療團隊精準治理

教育界代表相挺 打造雲林人才培育新典範

雲林縣長參選人張嘉郡今（29）日發表第二波教育政策白皮書，祭出高額獎學金鼓勵優秀學生在地升學、也獎勵人才「雲漂」。針對國中教育會考成績優異且留在雲林升學，將提供最高12萬元獎學金，另針對設籍雲林縣滿三年且免試或直升雲林高中職，每學年成績達該校該年級前1％者發2萬元獎學金，若參加學測、統測取得滿級分成績再加發20萬元獎勵金。張嘉郡表示，一個城市的進步，不是看大樓蓋得有多高，而是看教育有沒有辦法落實深耕，她認為最好的投資是教育，雲林縣要能彎道超車，只有一條路就是重視教育，她要讓雲林的孩子知道，縣府會全力支持他們追逐夢想。面對全球化競爭、AI科技浪潮及少子化挑戰，張嘉郡第二波教育政策白皮書以「雲菁將才、鏈結世界、健康未來」為主軸，提出「雲菁將才．精彩未來計畫」、「雙向國際教育交流計畫」及全國首創的「學童健康e起來．健康醫學校計畫」三大教育政策，全面提升雲林下一代的人才競爭力、國際視野與健康幸福力。張嘉郡表示，為鼓勵優秀雲林學子留鄉升學，會考成績達5A6+以上且作文5級分以上者，可獲6萬元獎學金；成績達5A8+以上者可獲8萬元；達5A10+且作文5級分者可獲10萬元；若達5A10+且作文6級分者，則可獲最高12萬元獎勵。張嘉郡進一步提出全國首創的長期培育機制，國小畢業後設籍雲林滿三年，並透過免試入學或直升方式就讀縣內高中職者，在校期間每學年成績達該校該年級前1％，即可獲頒2萬元獎學金，未來若以縣內高中職學生身分參加大學學測或四技二專統測取得滿級分成績，再加發20萬元獎勵金。張嘉郡指出，面對國際化時代來臨，國際競爭力已成為下一代不可或缺的重要能力，未來將持續深化雙語教育政策，強化雙語教學環境、發展國際教育課程及培育雙語師資，讓學生從校園開始培養與世界接軌的能力，縣府也將編列專案經費補助各校推動國際交流，透過文化、語言、科技、藝術及體育等多元活動，增加學生接觸國際的機會。張嘉郡強調，未來將規劃設立「國際雙語遊學示範學校」，結合國際獅子會、扶輪社、同濟會及青年商會等民間資源，推動國際學生交換與遊學計畫，打造雙向交流平台，讓雲林學子走向世界，也讓世界走進雲林。在健康照護方面，張嘉郡提出全國首創的「學童健康e起來．健康醫學校計畫」。她表示，孩子的健康不能只依靠一年一次的健康檢查，更應建立完整且持續的健康照護機制，未來將與臺灣大學醫學院、在地醫療院所及專業醫療團隊合作，讓醫療專業走進校園，協助學童健康評估與健康促進工作。張嘉郡表示，縣府將建置全國首創的「學童健康存摺」，整合身高、體重、BMI、體適能、營養教育及心理健康等資料，建立個人化健康成長紀錄，陪伴孩子健康成長。張嘉郡進一步指出，未來每年將發布《雲林縣學童健康白皮書》，透過科學化分析掌握學童健康趨勢，作為營養教育、健康促進及校園飲食政策的重要依據，打造精準健康治理新模式。出席記者會的師鐸獎退休校長吳順火表示，他自己是北漂永和，但仍關心家鄉雲林，他期望雲林的雲科大、虎科大能與高中職、國中建立一套緊密關係，讓雲林子弟能留在雲林，夠過雙語教育與人才培育，讓孩子「敢說」、「能說」，也能「走出去」增加眼界。張嘉郡強調，教育不是短期工程，而是攸關雲林未來20年、30年發展的關鍵建設。未來將以最務實的行動推動人才培育、國際接軌與健康照護三大教育工程，讓雲林的孩子「留得下來、學得更好；走得出去、看見世界；健康成長、成就未來」，打造雲林成為臺灣教育創新、人才培育與健康治理的新典範。