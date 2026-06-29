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▲外籍感染者納入治療和追蹤體系，疾管署長羅一鈞表示，將增列2類補助對象，盼最快今年底實施。（圖／記者張乃文攝）

擴大HIV治療補助對象 增列2類人

HIV接受抗病毒治療「病毒量測不到」 傳播機率為0

7月2日為台灣U=U Day，所謂U=U代表的是「測不到病毒量即不具傳染力」。而對於感染者的平權，疾管署進一步將外籍感染者納入治療和追蹤體系，預計在8月預告，年底實施，將增列2類補助對象，包括取得我國永久居留許可的外籍人士；合法居留但未滿18歲的外籍人士，預計每年約2至11名、財務支出增100至550萬。台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會今（29）日攜手衛福部疾管署共同舉辦U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒量即不具傳染力）衛教宣導車開跑儀式。相關宣導車也將沿途播放《Team U=U大使宣導影片》，由藝人沈玉琳及啦啦隊員林襄等共同拍攝，盼讓正確認知走出醫療體系與既有同溫層，帶往更多城市與社區。疾管署長羅一鈞指出，今年更針對補助邁出一小步，目前每年的HIV感染者約8、900人，平均新增106人外籍感染者。但在現行補助辦法中，外籍HIV感染者過去5年每年平均新增106人，佔全國新增數約1成，依現行「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」第三條規定，政府僅補助合法居留的3類外籍人士，包括外籍配偶、泰緬專案及滯台藏族人士、於我國醫療過程中感染之外籍人士，其餘外籍人士需每月自費1.2萬至1.8萬就醫購買治療藥物。羅一鈞表示，為進一步將外籍感染者納入治療和追蹤體系，透過治療達到U=U降低傳染風險，疾管署已於5月28日提報「衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會政策組會議」同意修正「人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法」第三條，將增列2類補助對象。羅一鈞說，包括取得我國永久居留許可的外籍人士、合法居留未滿18歲外籍人士，預估每年約增加2至11名補助，財務支出增加100萬至550萬元。相關修正條文將在7月提報疾管署法制工作小組確認，預計8月預告60天收集各界意見，如順利獲得各界共識，盼能於今年底公布實施。台灣愛滋病學會理事長盧柏樑指出，過去10餘年間，國際權威醫學期刊的大型臨床研究皆顯示，當感染者穩定接受抗病毒治療並達到病毒量測不到，透過性行為傳播HIV的機率即為0，並非「極低」或「幾乎不會」，而是「就是不會發生」。若以民眾熟悉的機率概念比喻，盧柏樑表示，像是連續擲出6顆骰子皆為6，或在日常通勤中遭遇雷擊，雖然極為罕見，但仍屬「有機會發生」的事件；但U=U所指的傳染風險則不同，其意義並非罕見，而是「機率為0、不會發生」，這也是U=U作為醫學重大突破的關鍵所在。疾管署統計，今年截至5月新增本國籍感染數為386人，然而目前仍有約7%感染者尚未知自身感染狀態，另有4%感染者尚未接受治療。台灣愛滋防治成效指標於2025年已達「93-96-95」即93%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制。