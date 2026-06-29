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日前的豪雨造成台北市內湖多處淹水，災情慘重。對此，民進黨發言人吳崢、民進黨議員參選人陳又新今（29）日表示，AI防洪預警被戳破只是LINE帳號、4000萬的災害應變平台大當機，市政完全不及格，並呼籲台北市長蔣萬安與曾任台北市副市長的李四川，面對災情第一件事就是「別再騙」，誠實面對受災市民，別再只會口號治理。吳崢在民進黨直播節目《午青LIVE》中表示，自從金瑞治水園區、大溝溪生態治水園區完成後，內湖就很少淹水，但此次卻是連過去幾乎不曾淹水的地方都淹水，令台北市民非常納悶。他說，雖然台北市府強調積水很快退去，但對市民朋友來說，財產上的損失已經造成，市府的說法是避重就輕；此外，台北市府還說有提醒市民平常要清水溝，更令人質疑市府的日常工作是否沒做確實。吳崢指出，面對內湖淹水，蔣萬安卸責的說法一變再變，台北市號稱AI防洪預警，被媒體揭露只是官方LINE帳號，僅有2600多人訂閱，無疑是吹噓吹過頭，議員還踢爆，台北市斥資4000萬元建置的災害應變雲端協作平台，竟在雨勢最大的時候，一度當機20分鐘，市長蔣萬安都承認確有此事；他痛批，此次僅是颱風外圍環流影響，系統就當機，市民怎麼能放心。此外，吳崢強調，李四川擔任台北市副市長任內，號稱降雨容受力已提升至88毫米，結果此次內湖淹水，李四川自我吹噓的工程專家形象完全破功，李四川竟又事後改口稱五年後會完成，根本睜眼說瞎話。陳又新則說，面對內湖淹水的事實，蔣萬安和李四川要做的第一件事就是「別再騙」，蔣萬安市府上任後，清淤數字持續下降是客觀事實，而號稱AI防洪預警，卻不告訴市民實際內容只是LINE帳號，災害應變平台在最需要運作的時候卻當機，十分丟臉，遺憾蔣萬安只會口號治理、維持漂亮形象，市政上卻是完全不及格。