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74歲資深藝人比莉27日和兒子周湯豪攜手站上金曲獎舞台，以一連串經典歌曲炒熱全場，最後更合唱重新編曲的〈什麼都不必說〉，掀起全場高潮，其中有網友發現，比莉在舞台上唱歌時，周湯豪全程用超寵溺眼神看著媽媽，在他眼中比莉既是他的媽媽，還是偶像、精神典範，更是他出外巡演時用來安頓心情的幸運物。比莉與周湯豪在金曲獎帶來組曲演出，母子倆默契十足，最後壓軸合唱超強名曲〈什麼都不必說〉時，更讓台下掌聲不斷。許多網友看完後紛紛表示，「這段真的太帥了」、「完全是王者級合作」、「比莉姐氣場還是超強。」此外也有不少觀眾發現，在演出過程中，周湯豪的目光幾乎一路追隨著母親，眼神藏不住崇拜、驕傲與愛意，在媽媽開口演唱時還會不時露出欣慰笑容，彷彿比莉就是他的全世界，而這段關鍵也被網友截圖分享，「他的眼神真的充滿愛」、「超！級！寵！溺！」、「兒子一直在等著她，給她滿滿的信心跟愛。」演出之外，周湯豪受訪時被問到是否有帶幸運物參加典禮，他毫不猶豫回答：「比莉姐就是我的幸運物。」他坦言，能夠和母親一起站上金曲獎舞台，對自己而言比任何事情都重要；事實上，周湯豪平時就習慣叫媽媽「比莉姐」，他透露自己一直把比莉當成偶像與人生榜樣，因此以「比莉姐」相稱，不只是稱呼，更是對媽媽身為藝人、前輩的尊敬。