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點名韓國瑜戰2028！郭正亮：具備國會龍頭身分

強調藍營團結！郭正亮：韓國瑜為犯錯率低之最穩人選

立法院長韓國瑜近日出訪美國獲成效，引發選民高度關切。前立委郭正亮對此指出，韓國瑜身為立法院長且代表台灣政權出訪，未來若選擇挑戰2028年總統大選，相較於國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安等人，將具備更多優勢。郭正亮在政論節目中分析，韓國瑜與藍營內部其他熱門人選相比，多了一層立法院長的身分，這讓他具備對全國性議題發聲的能力與一定的影響力。針對國民黨內其他潛在人選，郭正亮評估主要為鄭麗文、盧秀燕與蔣萬安三人。鄭麗文雖未曾擔任地方首長且全國支持度偏低，但長處在於兩岸議題的發揮；盧秀燕的狀況則取決於其個人能量的展現；至於蔣萬安，若選擇參戰2028，將必須面對是否要在台北市長任內帶職參選的抉擇。郭正亮特別提醒，國民黨在下一屆總統大選中務必要保持團結，只要經由正當的程序決定出最終的候選人，便能讓藍營內部及支持者信服。此外，若從談吐的穩定度來看，郭正亮認為韓國瑜犯錯的機率相對較低，會是國民黨內最為穩定的人選。