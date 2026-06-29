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▲俊奎公開手寫信向粉絲說明自己病休原因。（圖／翻攝自WEVERSE）

韓國YG娛樂旗下男團TREASURE，今年3月28號才來台灣與粉絲見面，沒想到成員金俊奎（Junkyu）今（28）日突然宣布暫停活動，YG娛樂發出公告表示，俊奎因為身體狀況需要一段時間專心休養，經過本人和公司討論後決定暫停所有演藝活動，希望粉絲可以用溫暖的心守護他到他回來的時候。YG表示，TREASURE上週結束新專輯的打歌期，期間俊奎雖然身體狀況不佳，仍堅持完成所有團體行程，不過本人認為需要一段時間休養，加上工作人員認為健康最重要，因此決定讓他暫時進入休息期，公司透露，俊奎將缺席TREASURE後續相關活動，包含即將拍攝的新曲〈DANGER〉MV，因此沒意外七月開跑的日本特典會、Fan-Con也將不會參與。俊奎也親筆寫下手寫信向粉絲TREASURE MAKER（粉絲名）說明心境，他坦言，從2020年出道至今，不知不覺已和粉絲一起走過6年，「這段時間收到了無數的愛，每一個瞬間都像奇蹟一樣，也讓我感到非常幸福。」不過俊奎也說，自己一路以來只顧著向前奔跑，努力展現最好的一面給大家，反而在不知不覺中忽略了內心和身體發出的訊號，「一直以來，我總是努力裝作沒事，但我也意識到，現在是時候暫時停下腳步，重新回頭看看自己了。」他表示，雖然很抱歉讓粉絲因這樣的消息擔心，但相信這次停下腳步，是為了成為更加健康、更加堅強的自己所必須經歷的過程，「我會好好休息、專心療養，整理好自己的想法，再以完整的模樣回到大家身邊。一直以來真的非常感謝，也愛你們，TREASURE MAKER。」值得一提的是，YG公司今日原本打算推出成員個人付費聊天室「DM」功能，沒想到卻在系統開通前十分鐘突然宣布延後，接著又突然公布俊奎病休的消息，讓許多已經儲值準備接收許多偶像問候的粉絲感到手足無措，紛紛無奈問「儲值金可以退費嗎？」