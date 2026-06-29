中華職棒37年新人選秀會今（29）日晚間18點30分登場，本屆參選人數突破新高，來到史無前例的200人，但罕見無海外職棒經驗的「海歸」球員，讓首輪選才增添不少變數。富邦悍將手握狀元籤，依序是味全龍、台鋼雄鷹、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟、樂天桃猿。本屆選秀有不少高中游擊手參選，大溪高中陳柏凱被視為狀元熱門人選；大專成棒方面，「永田條款」主角永田颯太郎投入選秀，由於具備日職經驗，有望成為下半季即戰力。《NOWNEWS》以下為讀者整理中職選秀轉播資訊、亮點球員「懶人包」。

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🟡本文重點摘要

📍2026年中職選秀時間、轉播資訊

📍2026年中職選秀選手資訊

📍2026年中職選秀亮點球員

📍近10年中職選秀前3順位

📍2026年中職選秀時間、轉播資訊

選秀時間：2026年6月29日　晚間18點30分

選秀地點：台中頂粵吉品

電視轉播：緯來體育台（72台）

MOD轉播：緯來精采台（313台）

網路轉播：緯來電視網APP、緯來體育台YouTube頻道CPBL TVCPBL YouTube

📍2026年中職選秀選手資訊

報名人數、焦點：200人（史上新高）、相隔18年再度無旅外球員

守位分佈：投手83人、捕手20人、一壘手11人、二壘手13人、三壘手7人、游擊手25人及外野手41人

報名資格：高中應屆畢業生77人、國手資歷3人、球團推薦51人、業餘甲組賽事獎項者12人、測試會通過57人

選秀順位：富邦悍將➡️味全龍➡️台鋼雄鷹➡️統一獅➡️中信兄弟➡️樂天桃猿

▲中職37年季中選秀會今日登場，投手共83人參與，高苑工商投手陳昱勛在選前退出。（圖／美聯社／達志影像）
▲中職37年季中選秀會今日登場，投手共83人參與，高苑工商投手陳昱勛在選前退出。（圖／美聯社／達志影像）
▲中職37年選秀會今日登場，內野手參選名單。（圖／中職提供）
▲中職37年選秀會今日登場，內野手參選名單。（圖／中職提供）
▲中職37年選秀會今日登場，外野手參選名單。（圖／中職提供）
▲中職37年選秀會今日登場，外野手參選名單。（圖／中職提供）
📍2026年中職選秀亮點球員

1.高中潛力股：

陳柏凱：今年選秀游擊好手雲集，大溪高中游擊手陳柏凱是富邦悍將陳品宏的弟弟，被視為最受矚目的游擊大物，擁有優異身材條件，不僅具備長打能力與爆發力，未來發展空間也相當可觀。陳柏凱是一名兼具培養價值與發展潛力的全方位內野手，可望成為各球團補強游擊防區的重要目標，也是今年選秀首輪的熱門人選。

黃靖哲：來自臺東體中的「粉紅超跑」黃靖哲同樣備受矚目，雖然身材條件不算特別突出，但憑藉積極拚勁與勇於挑戰的球風，在場上展現優異機動性與壘間破壞力，加上敏銳的判斷力及反應能力，成為今年選拔會值得關注的游擊好手。

許書誠：來自金門的游擊手許書誠則透過國手資格參加選拔會，高中階段赴高苑工商接受科班訓練，去年入選U18中華隊後，經歷完整專業養成及國際賽洗禮，整體能力持續進步，屬於少見的高大身材游擊手，憑藉優異的身體條件與守備潛力，有機會在首輪獲得球團青睞。

邱文佑：平鎮高中隊長邱文佑曾於高二木棒聯賽展現強大打擊實力，並榮獲該屆賽事野手MVP，除了具備領袖特質與良好的比賽閱讀能力外，中長程火力更是其最大特色，攻、守、跑能力兼備，內外野皆能勝任，是一名發展性十足的全方位球員。

帕蘇拉・塔基斯利尼安：去年入選U18中華隊的穀保家商外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安，擁有優異運動能力與出色傳球臂力，守備範圍廣、打擊能力全面，並具備不俗的跑壘速度與上壘能力，是今年備受期待的外野潛力新秀。

2.大學、成棒話題人物：

永田颯太郎：「永田條款」主角永田颯太郎今年將挑戰中職舞台，永田於2019年來台求學期間表現亮眼，成為台灣大專棒壇頂尖內野手之一，也促使中職後續制定「永田條款」相關規範，讓長期在台發展的外籍球員得以參加選秀。繼高塩將樹成為條款實施後首位獲得中職球團指名的外籍球員後，永田颯太郎也將挑戰成為下一位透過該條款踏上中職舞台的選手。

黃玠瀚：身高193公分、就讀國立體育大學的黃玠瀚同樣是焦點人物之一，擁有優異身材條件與最快153公里的速球，具備十足壓制力，在國內各項業餘賽事中經常繳出單場雙位數三振，屬於典型的三振型火球投手。

邱承奕：臺北市立大學投手邱承奕則是另一位值得關注的投手，過去曾兩度參加選秀卻未獲指名，但近年持續精進自我，不僅擁有優異球速，身體素質也相當出色，經歷大學階段磨練後整體實力再度提升，有望成為球團眼中的即戰力人選。

白井雄登：臺北市立大學大台、日混血鐵捕白井雄登在UBL賽會以3轟奪下全壘打獎，是賽史首位外籍全壘打王。白井父親是日本人、母親為台灣人，為了學習中文而來台留學，本屆UBL大放異彩，讓他決定報名今年的中職選秀，受惠「永田條款」，白井被視為本土球員。

廖永詮：南華大學廖永詮是罕見二刀流選手，投球最速可達153公里，打擊端則有出色爆發力，本屆UBL累積打擊率高達3成55。在測試會期間，獲得不少關注，有機會在前段脫穎而出。

▲「永田條款」主角永田颯太郎投入中職選秀，曾經有日本職棒經驗，有望在下半季成為即戰力。（圖／取自列特博生技成棒隊臉書）
▲「永田條款」主角永田颯太郎投入中職選秀，曾經有日本職棒經驗，有望在下半季成為即戰力。（圖／取自列特博生技成棒隊臉書）
📍10年中職選秀前3順位

選秀年份 狀元（球隊） 榜眼（球隊） 探花（球隊）
2016年 蘇智傑（統一） 申皓瑋（義大） 陳琥（兄弟）
2017年 廖健富（Lamigo） 陳重羽（統一） 岳東華（兄弟）
2018年 戴培峰（富邦） 古林睿煬（統一） 李振昌（兄弟）
2019年 劉基鴻（味全） 岳政華（兄弟） 江國豪（富邦）
2020年 王維中（味全） 林子豪（統一） 張進德（富邦）
2021年 江少慶（富邦） 陳冠宇（樂天） 呂彥青（兄弟）
2022年 曾子祐（台鋼） 林凱威（味全） 黃保羅（富邦）
2023年 林子偉（台鋼） 王念好（富邦） 林佳緯（統一）
2024年 張育成（富邦） 吳念庭（台鋼） 許庭綸（兄弟）
2025年 韋宏亮（台鋼） 張育豪（富邦） 黃暐傑（味全）
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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...