中華職棒37年新人選秀會今（29）日晚間18點30分登場，本屆參選人數突破新高，來到史無前例的200人，但罕見無海外職棒經驗的「海歸」球員，讓首輪選才增添不少變數。富邦悍將手握狀元籤，依序是味全龍、台鋼雄鷹、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟、樂天桃猿。本屆選秀有不少高中游擊手參選，大溪高中陳柏凱被視為狀元熱門人選；大專成棒方面，「永田條款」主角永田颯太郎投入選秀，由於具備日職經驗，有望成為下半季即戰力。《NOWNEWS》以下為讀者整理中職選秀轉播資訊、亮點球員「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026年中職選秀時間、轉播資訊
📍2026年中職選秀選手資訊
📍2026年中職選秀亮點球員
📍近10年中職選秀前3順位
📍2026年中職選秀時間、轉播資訊
選秀時間：2026年6月29日 晚間18點30分
選秀地點：台中頂粵吉品
電視轉播：緯來體育台（72台）
MOD轉播：緯來精采台（313台）
網路轉播：緯來電視網APP、緯來體育台YouTube頻道、CPBL TV、CPBL YouTube
📍2026年中職選秀選手資訊
報名人數、焦點：200人（史上新高）、相隔18年再度無旅外球員
守位分佈：投手83人、捕手20人、一壘手11人、二壘手13人、三壘手7人、游擊手25人及外野手41人
報名資格：高中應屆畢業生77人、國手資歷3人、球團推薦51人、業餘甲組賽事獎項者12人、測試會通過57人
選秀順位：富邦悍將➡️味全龍➡️台鋼雄鷹➡️統一獅➡️中信兄弟➡️樂天桃猿
📍2026年中職選秀亮點球員
1.高中潛力股：
陳柏凱：今年選秀游擊好手雲集，大溪高中游擊手陳柏凱是富邦悍將陳品宏的弟弟，被視為最受矚目的游擊大物，擁有優異身材條件，不僅具備長打能力與爆發力，未來發展空間也相當可觀。陳柏凱是一名兼具培養價值與發展潛力的全方位內野手，可望成為各球團補強游擊防區的重要目標，也是今年選秀首輪的熱門人選。
黃靖哲：來自臺東體中的「粉紅超跑」黃靖哲同樣備受矚目，雖然身材條件不算特別突出，但憑藉積極拚勁與勇於挑戰的球風，在場上展現優異機動性與壘間破壞力，加上敏銳的判斷力及反應能力，成為今年選拔會值得關注的游擊好手。
許書誠：來自金門的游擊手許書誠則透過國手資格參加選拔會，高中階段赴高苑工商接受科班訓練，去年入選U18中華隊後，經歷完整專業養成及國際賽洗禮，整體能力持續進步，屬於少見的高大身材游擊手，憑藉優異的身體條件與守備潛力，有機會在首輪獲得球團青睞。
邱文佑：平鎮高中隊長邱文佑曾於高二木棒聯賽展現強大打擊實力，並榮獲該屆賽事野手MVP，除了具備領袖特質與良好的比賽閱讀能力外，中長程火力更是其最大特色，攻、守、跑能力兼備，內外野皆能勝任，是一名發展性十足的全方位球員。
帕蘇拉・塔基斯利尼安：去年入選U18中華隊的穀保家商外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安，擁有優異運動能力與出色傳球臂力，守備範圍廣、打擊能力全面，並具備不俗的跑壘速度與上壘能力，是今年備受期待的外野潛力新秀。
2.大學、成棒話題人物：
永田颯太郎：「永田條款」主角永田颯太郎今年將挑戰中職舞台，永田於2019年來台求學期間表現亮眼，成為台灣大專棒壇頂尖內野手之一，也促使中職後續制定「永田條款」相關規範，讓長期在台發展的外籍球員得以參加選秀。繼高塩將樹成為條款實施後首位獲得中職球團指名的外籍球員後，永田颯太郎也將挑戰成為下一位透過該條款踏上中職舞台的選手。
黃玠瀚：身高193公分、就讀國立體育大學的黃玠瀚同樣是焦點人物之一，擁有優異身材條件與最快153公里的速球，具備十足壓制力，在國內各項業餘賽事中經常繳出單場雙位數三振，屬於典型的三振型火球投手。
邱承奕：臺北市立大學投手邱承奕則是另一位值得關注的投手，過去曾兩度參加選秀卻未獲指名，但近年持續精進自我，不僅擁有優異球速，身體素質也相當出色，經歷大學階段磨練後整體實力再度提升，有望成為球團眼中的即戰力人選。
白井雄登：臺北市立大學大台、日混血鐵捕白井雄登在UBL賽會以3轟奪下全壘打獎，是賽史首位外籍全壘打王。白井父親是日本人、母親為台灣人，為了學習中文而來台留學，本屆UBL大放異彩，讓他決定報名今年的中職選秀，受惠「永田條款」，白井被視為本土球員。
廖永詮：南華大學廖永詮是罕見二刀流選手，投球最速可達153公里，打擊端則有出色爆發力，本屆UBL累積打擊率高達3成55。在測試會期間，獲得不少關注，有機會在前段脫穎而出。
📍近10年中職選秀前3順位
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📍2026年中職選秀時間、轉播資訊
📍2026年中職選秀選手資訊
📍2026年中職選秀亮點球員
📍近10年中職選秀前3順位
📍2026年中職選秀時間、轉播資訊
選秀時間：2026年6月29日 晚間18點30分
選秀地點：台中頂粵吉品
電視轉播：緯來體育台（72台）
MOD轉播：緯來精采台（313台）
網路轉播：緯來電視網APP、緯來體育台YouTube頻道、CPBL TV、CPBL YouTube
📍2026年中職選秀選手資訊
報名人數、焦點：200人（史上新高）、相隔18年再度無旅外球員
守位分佈：投手83人、捕手20人、一壘手11人、二壘手13人、三壘手7人、游擊手25人及外野手41人
報名資格：高中應屆畢業生77人、國手資歷3人、球團推薦51人、業餘甲組賽事獎項者12人、測試會通過57人
選秀順位：富邦悍將➡️味全龍➡️台鋼雄鷹➡️統一獅➡️中信兄弟➡️樂天桃猿
1.高中潛力股：
陳柏凱：今年選秀游擊好手雲集，大溪高中游擊手陳柏凱是富邦悍將陳品宏的弟弟，被視為最受矚目的游擊大物，擁有優異身材條件，不僅具備長打能力與爆發力，未來發展空間也相當可觀。陳柏凱是一名兼具培養價值與發展潛力的全方位內野手，可望成為各球團補強游擊防區的重要目標，也是今年選秀首輪的熱門人選。
黃靖哲：來自臺東體中的「粉紅超跑」黃靖哲同樣備受矚目，雖然身材條件不算特別突出，但憑藉積極拚勁與勇於挑戰的球風，在場上展現優異機動性與壘間破壞力，加上敏銳的判斷力及反應能力，成為今年選拔會值得關注的游擊好手。
許書誠：來自金門的游擊手許書誠則透過國手資格參加選拔會，高中階段赴高苑工商接受科班訓練，去年入選U18中華隊後，經歷完整專業養成及國際賽洗禮，整體能力持續進步，屬於少見的高大身材游擊手，憑藉優異的身體條件與守備潛力，有機會在首輪獲得球團青睞。
邱文佑：平鎮高中隊長邱文佑曾於高二木棒聯賽展現強大打擊實力，並榮獲該屆賽事野手MVP，除了具備領袖特質與良好的比賽閱讀能力外，中長程火力更是其最大特色，攻、守、跑能力兼備，內外野皆能勝任，是一名發展性十足的全方位球員。
帕蘇拉・塔基斯利尼安：去年入選U18中華隊的穀保家商外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安，擁有優異運動能力與出色傳球臂力，守備範圍廣、打擊能力全面，並具備不俗的跑壘速度與上壘能力，是今年備受期待的外野潛力新秀。
2.大學、成棒話題人物：
永田颯太郎：「永田條款」主角永田颯太郎今年將挑戰中職舞台，永田於2019年來台求學期間表現亮眼，成為台灣大專棒壇頂尖內野手之一，也促使中職後續制定「永田條款」相關規範，讓長期在台發展的外籍球員得以參加選秀。繼高塩將樹成為條款實施後首位獲得中職球團指名的外籍球員後，永田颯太郎也將挑戰成為下一位透過該條款踏上中職舞台的選手。
黃玠瀚：身高193公分、就讀國立體育大學的黃玠瀚同樣是焦點人物之一，擁有優異身材條件與最快153公里的速球，具備十足壓制力，在國內各項業餘賽事中經常繳出單場雙位數三振，屬於典型的三振型火球投手。
邱承奕：臺北市立大學投手邱承奕則是另一位值得關注的投手，過去曾兩度參加選秀卻未獲指名，但近年持續精進自我，不僅擁有優異球速，身體素質也相當出色，經歷大學階段磨練後整體實力再度提升，有望成為球團眼中的即戰力人選。
白井雄登：臺北市立大學大台、日混血鐵捕白井雄登在UBL賽會以3轟奪下全壘打獎，是賽史首位外籍全壘打王。白井父親是日本人、母親為台灣人，為了學習中文而來台留學，本屆UBL大放異彩，讓他決定報名今年的中職選秀，受惠「永田條款」，白井被視為本土球員。
廖永詮：南華大學廖永詮是罕見二刀流選手，投球最速可達153公里，打擊端則有出色爆發力，本屆UBL累積打擊率高達3成55。在測試會期間，獲得不少關注，有機會在前段脫穎而出。
|選秀年份
|狀元（球隊）
|榜眼（球隊）
|探花（球隊）
|2016年
|蘇智傑（統一）
|申皓瑋（義大）
|陳琥（兄弟）
|2017年
|廖健富（Lamigo）
|陳重羽（統一）
|岳東華（兄弟）
|2018年
|戴培峰（富邦）
|古林睿煬（統一）
|李振昌（兄弟）
|2019年
|劉基鴻（味全）
|岳政華（兄弟）
|江國豪（富邦）
|2020年
|王維中（味全）
|林子豪（統一）
|張進德（富邦）
|2021年
|江少慶（富邦）
|陳冠宇（樂天）
|呂彥青（兄弟）
|2022年
|曾子祐（台鋼）
|林凱威（味全）
|黃保羅（富邦）
|2023年
|林子偉（台鋼）
|王念好（富邦）
|林佳緯（統一）
|2024年
|張育成（富邦）
|吳念庭（台鋼）
|許庭綸（兄弟）
|2025年
|韋宏亮（台鋼）
|張育豪（富邦）
|黃暐傑（味全）