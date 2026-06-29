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A-Lin主持金曲獎滿滿效果，頒發第一個獎項時，就和桑布伊、王宏恩在台上聊不完，還當場送摃龜的入圍者沙拉脫、臉盆，許多觀眾好奇這段到底有沒有Set過？桑布伊的小編今（29）在Threads上回應，主辦單位在典禮前一星期，有拿頒獎台詞給他們看，「我們有看，但是沒有參考。」典禮前和其他人Re過兩次，但最後80%都和對過的不一樣，把網友笑瘋。A-Lin和桑布伊、王宏恩頒發第一個獎項「原住民歌手獎」，3人一見到面話匣子停不下來，當A-Lin認真地介紹原住民專輯特色時，桑布伊還虧，「妳去哪裡抄的，通常是這樣講話的嗎？」讓A-Lin直接笑噴，王宏恩還說A-Lin開場騎出來的巨蟒，在部落可以吃5天。許多觀眾好奇這段有沒有講稿，實在太自然，桑布伊的小編在社群平台上回應，「主辦一個多禮拜前就傳來頒獎台詞，我們有看，但是沒有參考。」還附了一個調皮的笑臉貼圖。小編接著說，「頒獎前兩天大家有集合re過一次，上台前有再re過稿，但是上台後80%以上跟re的不一樣，以上報告。」許多網友看了笑瘋喊，「沒用到的80%，明年繼續用」、「真是沒完沒ㄌㄜˇ欸」、「每次re一定每次都不一樣」、「20%就是Alin抄來的那個部份」、「意見接受，態度照舊」。有趣的是，A-Lin在彩排時就有說，「剛剛在後面Re，好可怕，真的沒完沒了（ㄌㄜ）欸。」看來是真的非常好聊了。