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回顧賴清德昔日決策 曾透露蔡英文承諾會處理特赦

尊重歷任總統政治特權 陳水扁質疑賴清德如今態度

前總統陳水扁近期於臉書撰寫「扁案的政治本質」系列文章。他於今（29）日發文指出，現任總統賴清德的第一任任期目前已經過半，不知道過去所提出的特赦陳水扁主張與呼籲，現在是否依然算數？陳水扁並質疑，若扁案不被歸類為政治案件，那什麼才算是政治案件？陳水扁在文章中提及，天下文化於2019年3月出版的《用行動帶來希望-賴清德的決策風格》一書中，第48頁曾記載賴清德在決定是否接受前總統蔡英文提名擔任行政院長時，所考量的四個問題。當時的第三個問題中，賴清德曾表示陳水扁的官司在過程中更換法官，沒有得到公平審判，且歷經六年牢獄後身體出現狀況；賴清德當時強調陳水扁是台南子弟，自己過去在台南市長任內接受議會質詢時，就已表態支持特赦，因此詢問蔡英文的態度。當時蔡英文回應會進行處理，並表示賴清德能繼續維持支持特赦陳水扁的立場。陳水扁隨後表示，蔡英文執政兩任共八年的總統任期已經屆滿，卻未見其對特赦議題做出處理。而過去唯一公開主張並呼籲特赦阿扁的，僅有當時擔任台南市長與行政院長的賴清德。陳水扁認為，當過去馬英九與蔡英文皆擁有特赦的憲法特權卻未實施時，並不能歸咎於賴清德，因為該權力屬於總統的政治特權，必須給予尊重。然而，隨著賴清德現在的總統第一任期已過半，陳水扁質疑，過去特赦扁的主張與呼籲不知是否依然算數？抑或是會將特赦議題推卸給並無決定權的法務部長，對外聲稱與自身無關？陳水扁最後再次強調，「如果扁案不是政治案件，什麼才是政治案件？ 」