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民眾不滿賴清德、民進黨的16項表現

▲《美麗島電子報》6月國政民調，民眾不滿執政表現排名。（圖／翻攝自美麗島電子報）

跨越黨派高度關注！不滿賴政府「不願意執行死刑」以70.9%居首

《美麗島電子報》今（29）日公布最新「6月國政民調」，調查民眾對賴清德總統執政2年多來及民進黨政府施政的不滿項目，在16項施政議題中，「不願意執行死刑」以70.9%居首，成為民眾最大不滿來源，其次依序為「追查毒品、防止吸毒與毒駕」、「打擊詐騙保障民眾財產」，以及「推動罷免在野黨立委」等議題。根據民調結果，民眾對民進黨政府的不滿集中在治安、司法與政治攻防等議題，其中「不願意執行死刑」高居第一，且即使是民進黨支持者，或是對賴清德、行政院長卓榮泰施政表示滿意的民眾，仍有約6成對政府在死刑議題上的態度感到不滿，即便憲法法庭已經宣判死刑「有條件合憲」。調查指出，在逐項詢問、且可複選的情況下，民眾認為目前最需要改善的施政項目依序包括「不願意執行死刑70.9%」、「追查毒品防止吸毒和毒駕57.1%」、「打擊詐騙保障民眾財產54.0%」、「推動罷免在野黨立委53.3%」、「改善貧富差距49.6%」。其他不滿項目還包括「兩岸關係48.1%」、「司法的獨立和公正性47.0%」、「追查弊案防止貪污46.3%」、「防止電子菸和加熱菸進入校園43.6%」、「軍購和國防安全39.3%」、「拓展外交39.3%」、「穩定物價油價37.5%」、「提振國內經濟37.4%」、「提供充足穩定電力35.9%」、「維護勞工權益33.1%」以及「食品安全28.7%」。值得注意的是，調查顯示，90.4%的受訪民眾至少提出一項對賴政府的不滿，僅9.6%未明確回答。整體而言，有47.6%民眾表示不滿意賴清德執政表現，40.0%不滿意卓榮泰行政院施政。換句話說，若是民眾不滿意比率超越了對賴總統、卓院長的不滿意度，那麼可視其為人民認為執政黨在接下來的2年內，應優先解決或加強的議題。進一步分析不同政黨支持者態度，民進黨支持者雖整體較支持政府，但仍高度關注死刑議題；中立民眾則有超過半數不滿「不願意執行死刑」、「追查毒品防止吸毒和毒駕」、「打擊詐騙保障民眾財產」以及「推動罷免在野黨立委」。泛藍支持者的不滿焦點則集中在「不願意執行死刑」、「兩岸關係」及「推動罷免在野黨立委」，其中相關比例超過8成；民眾黨支持者則較關注「推動罷免在野黨立委」、「司法獨立與公正性」、「追查弊案防止貪污」、「兩岸關係」、「不願意執行死刑」及「打擊詐騙」。此次民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年6月22日至24日，調查範圍涵蓋全台22縣市，訪問年滿20歲民眾，有效樣本1078份，在95%信心水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。