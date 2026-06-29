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▲辦學成果再創校史新高！明道中學校長陳炤華（右2）率行政團隊赴烏日玉闕朝仁宮參拜還願(圖／柳榮俊攝2026.6.29)

歡呼聲掌聲加尖叫！辦學成果再創校史新高！明道中學今年在國中教育會考、大學與技高升學及國際發明展中表現斐然。為感念神明護佑，校長陳炤華今(29)日特別率領行政團隊前往烏日玉闕朝仁宮參拜叩謝神恩。廟方對此表達高度肯定，董事長林華翊強調，教育興盛不僅是學校的榮耀，更是地方發展最重要的珍貴資本。明道中學今年各學制表現均極為亮眼。國中部在115年教育會考中再現「班班有第一志願」強勁實力，接近200人達到中投區第一志願錄取標準，其中16人獲5A++、110積點滿分。高中部升學同樣大放異彩，不僅有2位學生勇奪六科90滿級分，更錄取臺大醫學系3人，醫學、牙醫及中醫相關科系共錄取43人，雙雙寫下校史新紀錄，全校醫藥及國立大學總錄取率高達75%。此外，技術高中今年表現同樣耀眼，共61位學生透過特殊選才錄取88個大學校系，近七成學生具備國立科技大學錄取實力。在國際舞台上，學生參加2026馬來西亞ITEX國際發明展，更一舉斬獲10金、7銀、2銅及4項特別獎共23項大獎，展現卓越的創新研發力與國際競爭力。玉闕朝仁宮董事長林華翊表示，宗教信仰除安定人心外，更重視教化與人才培育。他提到，自己身為明道中學校友也是學生家長，看到母校近年在多元教育及國際競賽中屢創佳績，內心十分欣慰與有榮焉。教育是城市永續發展的百年大計，玉闕朝仁宮未來將持續支持學校，期待宗教善念與教育力量攜手合作，共同培育品德與能力兼備的人才。明道中學校長陳炤華則強調，亮眼成績是全體師生、家長與校友共同努力的結晶，也是學校推動適性教育、多元學習及全人教育理念的具體展現。此次率隊還願，除感謝神明庇佑及廟方的長期支持，未來將帶著這份感恩持續精進辦學，培育更多具備品格、專業與國際視野的人才，回饋社會、造福地方。