我是廣告 請繼續往下閱讀

TL選手陣容

DCG選手陣容

▲DCG今年首度參加世界級賽事，但成績仍不如預期，一場小分都未能贏下。（圖／lolesports flickr）

DCG 慘淪首支淘汰隊！本屆季中賽0-6一場未勝

▲北美LCS第二種子TL今（29）日表現完全壓制了DCG，仍留有晉級的一線生機。（圖／lolesports flickr）

2026 MSI季中邀請賽入圍賽賽程

《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽今（29）日進入第二天入圍賽，第二場比賽由太平洋LCP賽區第二種子台灣隊伍DCG對決北美LCS第二種子TL，但最終DCG在遊戲營運、戰術深度皆不如對手，最終以0:3遭到對手擊敗，DCG本屆MSI賽事一場小分都沒贏下，打出慘澹的0-6戰績，成為今年第一支從MSI淘汰的隊伍。今（29）日DCG vs. TL的賽事中，DCG在第一場比賽前期一度取得領先，但進入了中期團戰階段時，DCG團隊戰術指揮能力不足的缺點完全顯露，從23分鐘開始輪到TL主導戰局，中後期DCG團隊處理的配線、團戰操作都還相當稚嫩，最終就在33分鐘TL推平DCG主堡，收下第一場勝利。到了第二場比賽，TL則是從前期就掌握優勢，沒有給DCG太多機會，同樣在32分鐘以25:17人頭比，經濟差距6千拿下聽牌點。第三場比賽，TL也不打算讓DCG延長戰線，從前期就針對DCG下路多次進攻，TL 20分鐘就打出6千經濟領先，更在25分13秒迅速結束比賽，讓首度參加國際賽事的DCG，最終在本屆MSI賽事中，以2連敗、0-6一場小分未勝的戰績，成為第一支淘汰隊伍；至於TL，則將在明（30）日對決KC，爭取在7月1日對決T1的機會，搶唯一一張進入MSI正賽的門票。