我是廣告 請繼續往下閱讀

台中旭集今開放訂位！每分鐘10萬流量 秒殺如演唱會

7/9正式開幕！旭集台中大遠百店裝搶先看 餐價一次整理

旭集 台中大遠百店 資訊

▲漢來美食旗下「島語」台中漢神洲際店也將於7月18日開幕。（圖／記者葉盛耀攝）

島語台中漢神洲際店7/18開幕！

島語 台中漢神洲際店 資訊

饗賓集團旗下高端日式Buffet餐廳「旭集 和食集錦」台中大遠百店，將於7月9日正式開幕！今（29）日開放訂位，不只電話訂席中心每分鐘進線量逼近百通，網路訂位更是每分鐘湧入約10萬筆流量。饗賓集團一位難求的「旭集 和食集錦」Buffet正式進駐中台灣！台中大遠百店將於7月9日正式開幕！今6月29日上午開放訂位，掀起超狂熱度。截至中午12點為止，旭集台中大遠百店「正餐時段已全數額滿，下午茶時段也已達約7成滿」；官方透露，完成訂位後10分鐘內完成付款的比例高達八成，顯見旭集消費者的訂位意願相當高，也反映市場對台中旭集開幕的高度期待。旭集台中大遠百店位於南棟8樓，店裝概念以「浮世・盛世」為設計主軸，融合江戶東京與當代台中的城市意象，並結合台中在地風土與人文底蘊，營造兼具日式料理職人精神、旬味美學與用餐儀式感的餐飲空間。旭集台中大遠百店餐價為每人1090元～2090元+10%，主打九大和食名店區的日式料理，搭配多元餐檯體驗，供應包括現流海鮮的刺身，現做各式握壽司，鐵板燒、炸物、和食小鉢、到和菓子甜點等品項，通通無限享用。地址：台中市西屯區台灣大道三段251號8樓電話：04-2253-5808漢來美食表示，「島語台中漢神洲際店」將於2026年7月18日（六）盛大開幕！餐價為每人1490元～2090元+10%。這次改為採取全新定位方式，將以LINE官方帳號「來美食PLUS」會員開放限量500張「優先訂位券」線上領券，並於6月24日現場預訂；其他消費者則於7月3日開放線上、電話訂位。地址：台中市北屯區漢神洲際購物廣場4樓電話：02-2788-1568