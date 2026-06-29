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北捷藍色代幣正式退場！QR紙票卻被嫌超難用：掃半天出不了站

「昨天第一次用熱感應紙掃描搭車，下雨天手濕濕的還拿雨傘，紙太軟還沾濕根本掃不到，感覺以後會很多人堆在刷卡處」、「拜託別用熱感應紙，熱感應紙超容易弄不見，收皮夾也會跟其他收據混在一起搞得要找半天才能出站，在高雄搭捷運用過一次就受不了了」、「原本的比較好用，還可以重複使用，紙票很麻煩，QR Code皺掉就不好感應」、「熱感應的上次用，整個刷不過」。

▲不少民眾感嘆童年回憶即將消失，也有大批網友抱怨紙本QR票「超難用」，擔心正式全面上路後會造成感應卡關。（圖／北市府官網）

根據台北捷運官方指引，正確使用方式應是將QR碼面向閘門上方掃碼器，保持約4至5公分距離進行掃描，待閘門發出聲響、螢幕出現綠色通行箭頭後再通過。

北捷推動票券行動化！7月配合信用卡乘車全面上路

▲北捷解釋，代幣雖可重複使用，但回收清洗、消毒、風乾及運輸程序耗費大量水電與人力，因此改推QR單程票與App購票，並持續宣導正確掃碼方式。（圖╱悠遊卡公司提供）

為何淘汰藍色代幣？北捷曝原因：少量代幣仍保留

▲台北捷運票務制度持續邁向數位化，藍色塑膠單程代幣預計7月全面退場，改由紙本QR單程票取代，未來旅客也能透過「台北捷運Go」App購票進站。（圖／北市府官網）

台北捷運票務全面邁向數位化，陪伴許多人成長的藍色塑膠單程代幣將於7月正式退場，改由紙本QR單程票取代，旅客也能透過「台北捷運Go」App購票進站。消息曝光後，大批網友湧入討論，不少人感嘆童年回憶消失，也有人抱怨熱感應紙票容易弄濕、折皺、感應失敗，擔心未來尖峰時段恐出現排隊卡關。北捷則表示，多數問題與掃描方式有關，只要保持適當距離掃碼，速度與刷卡相近。一名網友近日在Threads發文表示，北捷藍色代幣再過幾天就要正式走入歷史，讓他忍不住感到不捨。貼文曝光後，引發大批網友熱議，不少人留言怒轟：「變成紙本根本就是浪費錢」、「真的討厭那張會釋放環境賀爾蒙的紙」、「用熱感應紙會造成環境污染又不能回收」、「熱感紙真的很討厭，都能禁用塑膠飲料杯為什麼不禁熱感紙」、「超討厭軟軟的，要一直喬角度才能感應的紙」、「變成紙的時候超沒安全感」。許多實際使用過QR紙票的乘客也紛紛抱怨，事實上，先前就曾有網友在Threads抱怨，他直言，原本的藍色感應代幣好用許多，認為掃半天掃不到根本是在浪費時間。當時一票內行網友與站務人員點出關鍵，多數人習慣把紙票緊貼在感應玻璃上，反而導致鏡頭無法順利對焦。台北捷運公司表示，為推動「一機在手、處處暢行」的乘車模式，並朝票券全面行動化發展，「台北捷運Go」App（iOS、Android）目前已支援透過信用卡及多元支付方式購買QR單程票，旅客只需以QR碼感應閘門即可完成進出站。考量仍有部分旅客不方便使用手機購票，北捷自3月18日起，也同步在全線車站自動售票機販售QR單程票，作為票券數位化的過渡措施。而原本使用多年的藍色塑膠單程代幣，則預計配合今年7月信用卡全面開放乘車後正式退場。北捷說明，藍色代幣單程票目前使用量約占整體旅運量2%，使用者多為外地旅客或臨時忘記攜帶票卡的民眾。不過代幣每次回收後，都必須經過清潔、消毒、風乾及重新寫入票證資料等流程，涉及大量水資源、電力與後端運輸成本，整體維護相當繁瑣。相較之下，QR單程票不需要回收與清洗，也能降低接觸式票券帶來的傳染疑慮，因此整體更符合目前票務發展方向。至於民眾反映的操作問題，北捷表示後續將持續加強宣導「台北捷運Go」App購票與QR票使用方式。此外，藍色代幣雖將退出一般單程票市場，但各站詢問處仍會保留少量代幣，提供購買敬老、愛心及兒童等優惠單程票的旅客，或有借道通行需求者，憑身分證件辦理使用。