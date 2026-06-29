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台積電周一股價稍稍反彈，收盤來到2370元，終止自2535元高點滑落的跌勢。瑞銀（UBS）周一上調了台積電的目標價，由原先的3000元調高至3400元，並給予買入評級。根據Investing.com報導，瑞銀（UBS）於週一調高了台積電的目標價，並表示這家全球最大的晶圓代工廠，將因人工智慧產業對晶片的需求強勁而實現顯著增長。瑞銀還上調了對台積電 2026 年的銷售增長預測，並表示這種動能預計將在未來幾年內持續，同時預期台積電可能會在 2027 年初調漲產品價格。瑞銀認為台積電將在 2026 年至 2028 年間增加資本支出，以提升產能，並協助該公司緩解客戶對供應受限的疑慮。瑞銀補充，台積電是人工智慧產業高效能處理器的關鍵供應商，近年來需求超乎尋常，以至於目前正積極致力於提升產能，以抵銷潛在的供應缺口。瑞銀分析師在報告中表示，「我們認為，提高資本支出承諾對於緩解客戶對供應限制以及對第二供應源多元化的需求至關重要。」他們補充說，CPU、加速器和潛在邊緣人工智慧（edge AI）應用更強勁的增長前景，可能會推動台積電進行更多的資本擴張。瑞銀預期台積電將在第二季法人說明會中提供更多關於資本支出計畫的見解，也期待該公司能回應關於來自三星晶圓代工（Samsung Foundry）、英特爾（Intel）等競爭對手潛在競爭的疑慮。