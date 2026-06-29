日本漫畫家冨樫義博經典作品《HUNTER×HUNTER》（獵人）今（29）日恢復連載，同步宣布漫畫全球累積發行量突破1億冊，成為《週刊少年Jump》史上第12部累積發行量突破1億冊的作品。為慶祝這項里程碑，集英社不僅推出尼特羅會長「感謝正拳一萬次」超長直播，還在東京澀谷打造期間限定「獵人街」，設置115位角色讓粉絲尋找，甚至玩起「要用『凝』！」的經典梗。
全球累積突破1億冊 《獵人》加入「破億俱樂部」
《HUNTER×HUNTER》自1998年於《週刊少年Jump》開始連載，雖然多年來因作者冨樫義博健康因素數度長期休刊，但憑藉龐大的世界觀、複雜的念能力系統，仍被視為少年漫畫經典之一。如今《獵人》全球累積發行量正式突破1億冊，也成為《週刊少年Jump》第12部累積發行量突破1億冊的作品，與《七龍珠》、《航海王》、《火影忍者》、《灌籃高手》、《鬼滅之刃》等人氣漫畫並列。
配合本次紀念活動，《週刊少年Jump》第31號也刊登最新第411話，宣告漫畫恢復連載，最新單行本第39集則將於7月3日在日本發售，收錄第401至410話內容，距離上一集第38集推出已相隔約1年10個月。
尼特羅「感謝正拳一萬次」直播 預估連打16小時
為慶祝《獵人》突破1億冊，集英社官方YouTube頻道「JUMP CHANNEL」28日晚間推出特別直播企劃「【HUNTER×HUNTER】尼特羅會長『感謝』的正拳突一萬回」，完整還原漫畫中獵人協會前會長艾薩克．尼特羅每天完成一萬次「感謝正拳」的修行。
直播說明欄留下「一萬次拳擊結束後，等待著你的會是──」的神秘預告，引發粉絲熱烈討論。依照直播速度估算，整場直播預估將耗時約16小時40分鐘，幾乎橫跨一整天，隨著拳數增加，直播還會穿插特殊演出，甚至後半段尼特羅的揮拳速度也逐漸加快，不少粉絲笑說「官方真的打算把一萬拳打完」、「這就是《獵人》才想得到的宣傳方式。」
尼特羅「感謝正拳」出自漫畫嵌合蟻篇，是《獵人》最具代表性的名場面之一。故事中，尼特羅為追求武道極限，每天懷抱感謝之心完成一萬次正拳，歷經多年修行後，速度甚至超越常人認知，也成為動漫史上經典橋段。
澀谷變身「獵人街」 115位角色等粉絲用「凝」尋找
除了直播之外，官方也宣布自6月29日至7月5日在東京澀谷舉辦「獵人街（ハンター街）」活動。活動期間，115位《獵人》角色將藏身於澀谷街頭，粉絲必須親自前往各地尋找角色，掃描QR Code後完成網站登錄，再分享至社群平台X（原Twitter），就有機會抽中特製紀念貼紙。
官方在宣傳文更直接寫下「要用『凝』！」，呼應《獵人》中將念集中於眼睛、藉此看見隱藏事物的能力設定，讓不少老粉一看便秒懂。官方同步推出《獵人》限定周邊、單行本第39集抽獎活動，以及JUMP+等官方平台限時免費公開第1至340話漫畫，希望讓新舊讀者一同慶祝《獵人》迎來全新里程碑。
「上船10年還沒下船」成粉絲迷因 這次能一路航向黑暗大陸？
除了突破1億冊外，粉絲最期待的依然是漫畫恢復連載。目前《獵人》劇情仍停留在「王位繼承戰」與「黑鯨號篇」，描述酷拉皮卡等人搭乘黑鯨號前往黑暗大陸。由於劇情自2016年角色登船以來，現實世界已過近10年，卻仍未抵達目的地，加上漫畫歷經多次休刊，「上船10年還沒下船」早已成為《獵人》粉絲圈最知名的迷因，甚至有人笑稱「真正的黑暗大陸，是等待冨樫更新。」
值得一提的是，冨樫義博日前也曾透過X（原Twitter）透露，第421話原稿已完成，目前至少已有11話存稿，不少粉絲也期待這次復刊能維持較長時間連載，並留言表示「終於又能繼續搭船了」、「希望這次一路航行到黑暗大陸」、「破億值得慶祝，但最大的願望還是陪酷拉皮卡一起下船。」
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《HUNTER×HUNTER》自1998年於《週刊少年Jump》開始連載，雖然多年來因作者冨樫義博健康因素數度長期休刊，但憑藉龐大的世界觀、複雜的念能力系統，仍被視為少年漫畫經典之一。如今《獵人》全球累積發行量正式突破1億冊，也成為《週刊少年Jump》第12部累積發行量突破1億冊的作品，與《七龍珠》、《航海王》、《火影忍者》、《灌籃高手》、《鬼滅之刃》等人氣漫畫並列。
配合本次紀念活動，《週刊少年Jump》第31號也刊登最新第411話，宣告漫畫恢復連載，最新單行本第39集則將於7月3日在日本發售，收錄第401至410話內容，距離上一集第38集推出已相隔約1年10個月。
為慶祝《獵人》突破1億冊，集英社官方YouTube頻道「JUMP CHANNEL」28日晚間推出特別直播企劃「【HUNTER×HUNTER】尼特羅會長『感謝』的正拳突一萬回」，完整還原漫畫中獵人協會前會長艾薩克．尼特羅每天完成一萬次「感謝正拳」的修行。
直播說明欄留下「一萬次拳擊結束後，等待著你的會是──」的神秘預告，引發粉絲熱烈討論。依照直播速度估算，整場直播預估將耗時約16小時40分鐘，幾乎橫跨一整天，隨著拳數增加，直播還會穿插特殊演出，甚至後半段尼特羅的揮拳速度也逐漸加快，不少粉絲笑說「官方真的打算把一萬拳打完」、「這就是《獵人》才想得到的宣傳方式。」
澀谷變身「獵人街」 115位角色等粉絲用「凝」尋找
除了直播之外，官方也宣布自6月29日至7月5日在東京澀谷舉辦「獵人街（ハンター街）」活動。活動期間，115位《獵人》角色將藏身於澀谷街頭，粉絲必須親自前往各地尋找角色，掃描QR Code後完成網站登錄，再分享至社群平台X（原Twitter），就有機會抽中特製紀念貼紙。
官方在宣傳文更直接寫下「要用『凝』！」，呼應《獵人》中將念集中於眼睛、藉此看見隱藏事物的能力設定，讓不少老粉一看便秒懂。官方同步推出《獵人》限定周邊、單行本第39集抽獎活動，以及JUMP+等官方平台限時免費公開第1至340話漫畫，希望讓新舊讀者一同慶祝《獵人》迎來全新里程碑。
除了突破1億冊外，粉絲最期待的依然是漫畫恢復連載。目前《獵人》劇情仍停留在「王位繼承戰」與「黑鯨號篇」，描述酷拉皮卡等人搭乘黑鯨號前往黑暗大陸。由於劇情自2016年角色登船以來，現實世界已過近10年，卻仍未抵達目的地，加上漫畫歷經多次休刊，「上船10年還沒下船」早已成為《獵人》粉絲圈最知名的迷因，甚至有人笑稱「真正的黑暗大陸，是等待冨樫更新。」
值得一提的是，冨樫義博日前也曾透過X（原Twitter）透露，第421話原稿已完成，目前至少已有11話存稿，不少粉絲也期待這次復刊能維持較長時間連載，並留言表示「終於又能繼續搭船了」、「希望這次一路航行到黑暗大陸」、「破億值得慶祝，但最大的願望還是陪酷拉皮卡一起下船。」