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國際藥廠美時今（29）日宣布，旗下子公司Alvogen所屬的Norwich，已取得美國食品藥物管理局（FDA）核准的Baloxavir Marboxil錠劑學名藥，為Xofluza（紓伏效）首款獲核准的學名藥。Baloxavir Marboxil錠劑為單劑口服抗病毒藥物，適用在治療5歲以上、症狀出現不超過48小時的急性無併發症流感患者，包括健康族群及流感相關併發症高風險患者。此外，該產品也適用5歲以上族群於密切接觸流感患者後之預防。根據羅氏（Roche）公布的資料，Xofluza在2025年美國市場銷售額約為 5,700 萬瑞士法郎。Petar Vazharov表示：「我們很高興Baloxavir Marboxil錠劑學名藥獲得美國FDA的核准，展現美國團隊的實力，以及美時於重要治療領域發掘、開發並取得首家送件資格的能力。美時將在遵循相關保密協議的前提下，持續致力於提升病患取得高品質且可負擔藥品的可近性。」