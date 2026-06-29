2026年世界盃32強淘汰賽於今（29）日點燃戰火，世界排名第18的日本男足，將在台灣時間30日凌晨1點挑戰世界排名第6的巴西。這場大戰除了考驗兩隊的戰術與意志力，日媒也特別在賽前扒出兩隊頂尖球星的「殘酷年薪對比」。結果顯示，巴西當家球星維尼修斯（Vinicius Jr.）一人的年薪，就足以輕鬆碾壓日本隊前4貴球星的薪資總和。
日本「億元男」一字排開！ 鎌田大地傲視全隊
根據財務網站《Capology》統計，目前日本國家隊年薪最高的球員，是效力英超水晶宮的中場鎌田大地。他本屆世界盃延續火熱狀態，除了前兩場皆先發出賽，更在對突尼西亞之戰開賽4分鐘便攻破球門，寫下日本隊史最快世界盃進球紀錄，而他的年薪約為546萬英鎊（約合新台幣2.29億元）。
排名第二至第四名的分別是效力德甲法蘭克福的堂安律、效力西甲皇家社會的久保建英，以及拜仁慕尼黑後衛伊藤洋輝，四人的年薪合計約38.9億日圓（約合新台幣7.65億元）。
⭐️日本世界盃陣容年薪排名⭐️
巴西維尼修斯一人年薪抵日本前4貴
雖然日本隊的薪資在亞洲已是一等一的豪華，但碰上真正的豪門巴西隊，完全是小巫見大巫。巴西高居第一的王牌、皇家馬德里不動左邊鋒維尼修斯，他的年薪高達2500萬歐元（約合新台幣9.07億元）。他一個人的薪水就比日本隊前四貴球星的年薪加總還要多出大半。
巴西隊薪資排行榜第二至第五名同樣星光熠熠，包括效力曼聯的卡塞米羅，年薪約39.48億日圓（約合新台幣7.76億元）；巴塞隆納邊鋒拉菲尼亞約30.84億日圓（約合新台幣6.06億元）；效力沙烏地阿拉伯伊蒂哈德的法比尼奧約25.9億日圓（約合新台幣5.09億元）；以及巴黎聖日耳曼隊長馬爾基尼奧斯約24.88億日圓（約合新台幣4.89億元）。
雖然兩隊在球員薪資上存在不小差距，但足球向來不是單靠身價就能決定勝負。日本隊近年靠著完整的旅歐陣容、嚴密的團隊防守與快速反擊，在國際賽屢屢擊敗世界強權；面對眾星雲集的巴西，「藍武士」能否再次上演以小搏大的戲碼，也將成為本屆世界盃32強最受亞洲球迷矚目的焦點之一。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據財務網站《Capology》統計，目前日本國家隊年薪最高的球員，是效力英超水晶宮的中場鎌田大地。他本屆世界盃延續火熱狀態，除了前兩場皆先發出賽，更在對突尼西亞之戰開賽4分鐘便攻破球門，寫下日本隊史最快世界盃進球紀錄，而他的年薪約為546萬英鎊（約合新台幣2.29億元）。
排名第二至第四名的分別是效力德甲法蘭克福的堂安律、效力西甲皇家社會的久保建英，以及拜仁慕尼黑後衛伊藤洋輝，四人的年薪合計約38.9億日圓（約合新台幣7.65億元）。
⭐️日本世界盃陣容年薪排名⭐️
|排名
|球員名稱
|效力球會
|估計年薪（日圓）
|估計年薪（新台幣）
|1
|鎌田大地 (MF)
|水晶宮 (英超)
|11億8450萬
|約2億3311萬元
|2
|堂安律 (MF)
|法蘭克福 (德甲)
|10億4710萬
|約2億606萬元
|3
|久保建英 (MF)
|皇家社會 (西甲)
|9億6385萬
|約1億8968萬元
|4
|伊藤洋輝 (DF)
|拜仁慕尼黑 (德甲)
|6億9745萬
|約1億3726萬元
|5
|板倉滉 (DF)
|阿賈克斯 (荷甲)
|6億5305萬
|約1億2852萬元
|6
|鈴木唯人 (MF)
|弗賴堡 (德甲)
|5億9385萬
|約1億1687萬元
|7
|菅原由勢 (DF)
|不萊梅 (德甲)
|4億3660萬
|約8592萬元
|8
|町野修斗 (FW)
|門興格拉德巴赫 (德甲)
|4億1810萬
|約8228萬元
|9
|田中碧 (MF)
|利茲聯 (英冠)
|2億8202萬
|約5550萬元
|10
|冨安健洋 (DF)
|阿賈克斯 (荷甲)
|2億5345萬
|約4988萬元
雖然日本隊的薪資在亞洲已是一等一的豪華，但碰上真正的豪門巴西隊，完全是小巫見大巫。巴西高居第一的王牌、皇家馬德里不動左邊鋒維尼修斯，他的年薪高達2500萬歐元（約合新台幣9.07億元）。他一個人的薪水就比日本隊前四貴球星的年薪加總還要多出大半。
巴西隊薪資排行榜第二至第五名同樣星光熠熠，包括效力曼聯的卡塞米羅，年薪約39.48億日圓（約合新台幣7.76億元）；巴塞隆納邊鋒拉菲尼亞約30.84億日圓（約合新台幣6.06億元）；效力沙烏地阿拉伯伊蒂哈德的法比尼奧約25.9億日圓（約合新台幣5.09億元）；以及巴黎聖日耳曼隊長馬爾基尼奧斯約24.88億日圓（約合新台幣4.89億元）。
更多「2026世界盃」相關新聞。