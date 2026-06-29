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⭐️日本世界盃陣容年薪排名⭐️

排名 球員名稱 效力球會 估計年薪（日圓） 估計年薪（新台幣） 1 鎌田大地 (MF) 水晶宮 (英超) 11億8450萬 約2億3311萬元 2 堂安律 (MF) 法蘭克福 (德甲) 10億4710萬 約2億606萬元 3 久保建英 (MF) 皇家社會 (西甲) 9億6385萬 約1億8968萬元 4 伊藤洋輝 (DF) 拜仁慕尼黑 (德甲) 6億9745萬 約1億3726萬元 5 板倉滉 (DF) 阿賈克斯 (荷甲) 6億5305萬 約1億2852萬元 6 鈴木唯人 (MF) 弗賴堡 (德甲) 5億9385萬 約1億1687萬元 7 菅原由勢 (DF) 不萊梅 (德甲) 4億3660萬 約8592萬元 8 町野修斗 (FW) 門興格拉德巴赫 (德甲) 4億1810萬 約8228萬元 9 田中碧 (MF) 利茲聯 (英冠) 2億8202萬 約5550萬元 10 冨安健洋 (DF) 阿賈克斯 (荷甲) 2億5345萬 約4988萬元





雖然兩隊在球員薪資上存在不小差距，但足球向來不是單靠身價就能決定勝負。日本隊近年靠著完整的旅歐陣容、嚴密的團隊防守與快速反擊，在國際賽屢屢擊敗世界強權；面對眾星雲集的巴西，「藍武士」能否再次上演以小搏大的戲碼，也將成為本屆世界盃32強最受亞洲球迷矚目的焦點之一。 ▲根據財務網站《Capology》統計，目前日本國家隊年薪最高的球員，是效力英超水晶宮的中場鎌田大地。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃32強淘汰賽於今（29）日點燃戰火，世界排名第18的日本男足，將在台灣時間30日凌晨1點挑戰世界排名第6的巴西。這場大戰除了考驗兩隊的戰術與意志力，日媒也特別在賽前扒出兩隊頂尖球星的「殘酷年薪對比」。結果顯示，巴西當家球星維尼修斯（Vinicius Jr.）一人的年薪，就足以輕鬆碾壓日本隊前4貴球星的薪資總和。根據財務網站《Capology》統計，目前日本國家隊年薪最高的球員，是效力英超水晶宮的中場鎌田大地。他本屆世界盃延續火熱狀態，除了前兩場皆先發出賽，更在對突尼西亞之戰開賽4分鐘便攻破球門，寫下日本隊史最快世界盃進球紀錄，而他的年薪約為546萬英鎊（約合新台幣2.29億元）。排名第二至第四名的分別是效力德甲法蘭克福的堂安律、效力西甲皇家社會的久保建英，以及拜仁慕尼黑後衛伊藤洋輝，四人的年薪合計約38.9億日圓（約合新台幣7.65億元）。雖然日本隊的薪資在亞洲已是一等一的豪華，但碰上真正的豪門巴西隊，完全是小巫見大巫。巴西高居第一的王牌、皇家馬德里不動左邊鋒維尼修斯，他的年薪高達2500萬歐元（約合新台幣9.07億元）。他一個人的薪水就比日本隊前四貴球星的年薪加總還要多出大半。巴西隊薪資排行榜第二至第五名同樣星光熠熠，包括效力曼聯的卡塞米羅，年薪約39.48億日圓（約合新台幣7.76億元）；巴塞隆納邊鋒拉菲尼亞約30.84億日圓（約合新台幣6.06億元）；效力沙烏地阿拉伯伊蒂哈德的法比尼奧約25.9億日圓（約合新台幣5.09億元）；以及巴黎聖日耳曼隊長馬爾基尼奧斯約24.88億日圓（約合新台幣4.89億元）。