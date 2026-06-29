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▲田馥甄（如圖）獻唱「緬懷逝世音樂人」橋段，在金曲官方YouTube上累積點擊率801,282。（圖／台視提供）

《第37屆金曲獎頒獎典禮》於上週六圓滿落幕，典禮上亮點滿滿，A-Lin的主持功力更是獲得網友一面倒狂讚。今（29）日收視出爐，孫淑媚台上辣舞演唱〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉等組曲，收視達4.36，同時吸引92萬9千人收看，奪下整晚最高。而典禮平均最高收視4.35，落在蕭煌奇獲得「最佳台語專輯獎」上台時，許效舜開玩笑要他分一支獎座，該橋段共吸引92萬7千人收看。金曲獎電視頻道播出的整體平均收視3.37，獲得當日全國第一，YouTube官方平台直播也累積231萬次觀看、總點擊數突破1,190萬次，雙雙創下近年新高。其中，有「台版Jennie」之稱的孫淑媚，在舞台上演唱〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉組曲，收視達4.36，吸引92萬9千人收看，成為整晚收視最高點。頒獎典禮部分，蕭煌奇獲得最佳台語專輯獎上台時，許效舜開玩笑要他分一支獎座，收視4.35次高，同時也有92萬7千人收看。另外，田馥甄Hebe獻唱「緬懷逝世音樂人」橋段、莫文蔚睽違10年重返金曲獎，攜手The Masters帶來多首組曲也同樣獲得亮眼收視；而金曲官方YouTube方面，田馥甄的表演橋段目前累積點擊率801,282；A-Lin開場表演〈幸福在歌唱〉、〈Pleasure〉、〈NaRu 37〉也有724,660的點擊，在網路上討論度超高。今年從星光大道到典禮現場好評連連，高水準的製作規格與流暢度，被網友一致盛讚是近年質感最高、讓人捨不得轉台的神級典禮。首度擔綱典禮主持人的A-Lin，憑藉幽默自然的主持風格、穩健的臨場反應與恰到好處的節奏掌握，串起典禮各個環節，無論是與頒獎人、入圍者互動，或穿梭於感性與歡樂氛圍之間，都展現十足魅力，讓網友紛紛留言：「開場才10分鐘就笑得很累」、「A-Lin主持好好看，拜託下屆也要給她主持啦！」