《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽進入第3天的賽程，來自太平洋LCP賽區台港戰隊DCG可惜在昨（29）日遭到北美LCS賽區戰隊TL淘汰，結束首次的國際大賽旅程。今（30）日賽事來到入圍賽第3天，下午4點，由TL出戰歐洲LEC賽區第二種子KC，取得勝利的隊伍，將在明天對上還未嘗過敗仗的韓國LCK賽區第二種子T1。
KC、TL決勝負 贏家再挑戰T1
歐洲LEC賽區第二種子KC昨（29）日在和T1的比賽中，KC雖然0比3落敗，但只讓T1其中一場取得前期領先優勢，其他兩場KC都曾有數千元的經濟領先。北美LCS賽區第二種子TL在昨（29）日的賽事中穩定發揮，就算前期小有劣勢，最終還是能取得勝利，將太平洋LCP賽區第二種子DCG送回家，提前結束DCG的旅程。究竟今天KC和TL誰能再和T1一較高下，爭取前往分組賽的門票，全看兩隊今天表現。
📍6月30日
■16:00 TL vs KC
2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
歐洲LEC賽區第二種子KC昨（29）日在和T1的比賽中，KC雖然0比3落敗，但只讓T1其中一場取得前期領先優勢，其他兩場KC都曾有數千元的經濟領先。北美LCS賽區第二種子TL在昨（29）日的賽事中穩定發揮，就算前期小有劣勢，最終還是能取得勝利，將太平洋LCP賽區第二種子DCG送回家，提前結束DCG的旅程。究竟今天KC和TL誰能再和T1一較高下，爭取前往分組賽的門票，全看兩隊今天表現。
■16:00 TL vs KC
2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube