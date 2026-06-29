我是廣告 請繼續往下閱讀

傳球成功率全面進化： 在面對歐陸強權荷蘭隊的硬仗中，日本隊全場的地面傳球成功率達到了驚人的 85% 。





在面對歐陸強權荷蘭隊的硬仗中，日本隊全場的地面傳球成功率達到了驚人的 。 組織心態的巨幅蛻變： 2022年世界盃對陣西班牙時，日本隊在沒有防守壓迫下的自主組織比例僅有14%，大部分時間都在疲於被動解圍；然而在本屆賽事中，這項數據飆升至44%。





▲巴西隊中後場轉身慢、敏捷度不足是致命死穴。日本隊在32強淘汰賽若能徹底發揮快節奏的一腳傳球與斜向插後，將有極大機會締造爆冷掀翻五星巴西的歷史奇蹟。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽開打，「藍武士」日本隊將正面強碰奪冠大熱門巴西，外界普遍認為雙方個人能力存在明顯落差，但權威媒體《The Athletic》戰術專欄《Zonal Marking》卻從一段幾年前爆紅的日本綜藝片段，看見日本爆冷的戰術密碼。當年3名日本國腳山口螢、清武弘嗣與井手口陽介，曾在標準球場上對抗100名小學生，看似荒誕的畫面，卻意外呈現日本足球最核心的進攻邏輯：在極度密集的人群中，透過高速三角傳遞、一腳出球與精準向前傳球尋找縫隙。還記得幾年前在網路上瘋傳的著名日本綜藝片段嗎？當時三名日本國腳山口螢、清武弘嗣與井手口陽介，在標準尺寸的足球場上，正面對陣整整100名小學生。這個設定雖然看似荒謬搞笑，但從純戰術的角度來看，畫面卻出奇地令人著迷。《Zonal Marking》戰術分析指出，在面對100名孩子鋪天蓋地、毫無章法的「人海戰術」時，國腳們唯一的生存方式，就是透過。他們在幾乎沒有肉眼空當的夾縫中互相倒腳，克服了對手隨時可能意外擋在球路上的高機率，最終完成破門。儘管孩子們的站位在戰術上非常天真，但《The Athletic》敏銳地察覺到，當觀看現在這支旅歐球星雲集的日本隊，在世界盃上面對僅有10名外場球員的成年對手時，他們竟然展現出了如出一轍的進攻規律，這種不畏懼密集防守、在人縫中精準導腳的能力，已經深植於日本足球的DNA之中。數據不會說謊，日本隊在本屆美加墨世界盃上的控球與傳球能力，與2022年卡達世界盃時相比，已經發生了質的大進化：這兩項關鍵指標的劇烈變化意味著，現在的藍武士不再是一味採取低位死守、拿到球就大腳解圍的被動球隊。相反地，他們已經有足夠的底氣與傳球精度，從容地通過高頻率的地面短傳，去正面破解任何世界級強權的高位逼搶。《Zonal Marking》在文章最後總結道，當日本隊的傳球精度與思維速度，已經足以在100名小學生築起的人牆縫隙中找到前進路線時，面對區區11名巴西球員，藍武士有充分的理由相信，場上的空間是絕對存在的。關鍵在於，他們能否用快如閃電的思維與傳球，在關鍵的90分鐘內精準地捕捉到它。