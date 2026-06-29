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▲效力於英超的水晶宮中場大將鎌田大地狀態極佳，在森保一的體系中扮演著攻防轉換的關鍵紐帶，他的發揮將是日本隊今晚能否爆冷擊退巴西的絕對關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽迎來焦點大戰，「藍武士」日本隊將在休士頓正面硬碰奪冠熱門「森巴軍團」巴西。日本過去曾4度闖進世界盃淘汰賽，卻全都止步首輪，始終無法跨過隊史天花板；如今面對五星巴西，這一戰不只是實力差距的考驗，更是藍武士能否真正完成世代突破的歷史關口。前日本國家隊主帥、擁有「白巫師」稱號的特魯西埃（Philippe Troussier）提醒，日本絕不能把目光放到太遠，唯有專注眼前90分鐘，才有機會避免重演2002年日韓世界盃提前出局的遺憾，並挑戰隊史首次突破世界盃淘汰賽首輪。雖然日本隊在帳面實力與歷史底蘊上不及五星巴西，但藍武士其實並不畏懼對手。時間拉回去年10月14日的東京體育場，日本隊在一場國際友誼賽中，以3：2擊敗巴西隊，拿下了隊史面對森巴軍團的首場勝利，這份贏球的底氣，也讓雙方再次碰頭時，增添了不少爆冷的想像空間。曾於1998年至2002年執教日本國家隊的特魯西埃受訪時表示：「這支日本隊信心十足，且完全不懼怕任何對手。此外，摩洛哥在首輪面對巴西時展現的強勢踢法，也可能給了日本隊很大的啟發。」特魯西埃更一針見血地點出了巴西隊的防守弱點：「日本隊必須設法在巴西後防線上製造空當，」他甚至大膽預測，日本隊有極高的機率製造冷門。在小組賽階段，日本隊依然展現了極強的團隊戰力。由混血門將鈴木彩豔、伊藤洋輝、堂安律與上田綺世構築的攻防骨架十分穩固；而效力於英超水晶宮的中場大將鎌田大地，更是狀態熱得發燙，在首輪比賽中就展現了極高的水準並攻入兩球。在森保一的「3-4-2-1」體系中，鎌田大地扮演著無可取代的角色。目前擔任日本電視台球評的特魯西埃分析道：「這支球隊的團結、統一與紀律性，遠強於對單一球員的依賴。但鎌田大地掌控了比賽節奏，他是防線與進攻之間最重要的紐帶，在攻防轉換中極具破壞力。」若他能繼續維持高檔狀態，將有能力直接決定比賽的走向。回顧世界盃歷史，日本隊過去曾4度闖入淘汰賽階段，卻全數在首輪鎩羽而歸，從未晉級過下一輪。如今全日本球迷的唯一目標，就是跨越這道高懸已久的天花板。考慮到球隊目前處於「真正的上升趨勢」，此戰無疑是打破魔咒的理想時機。若能順利過關，日本隊在16強的對手將是象牙海岸與挪威之間的勝者，這雖然是不好對付的硬仗，但也絕非不可逾越的高牆。不過，特魯西埃也特別提醒日本隊與外界，切勿想得太遠。他以自己帶兵的2002年日韓世界盃為例：「當時我們拿到了小組第一，接下來要踢土耳其，然後才是塞內加爾，那時外界的路線圖看起來好像一路通到了準決賽一樣。」結果，日本隊的黑馬征程在首輪就以0：1敗給土耳其而黯然結束。