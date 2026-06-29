我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樹德國小二期校舍(圖／教育局提供2026.6.29)

台中市南區教育建設再添高標里程碑！南區樹德國小二期校舍於今(29)日舉行落成啟用典禮，由市長盧秀燕親自主持剪綵。盧秀燕感性表示，樹德國小是她8年前競選市長時的重要政見，如今從一、二期校舍、活動中心到校園景觀逐步完成，「我把這張支票兌現了！」市府累計投入近16億元打造完整校園，地方期盼多年的設校願景終於成真。盧秀燕指出，教育是看不見卻最重要的投資。她上任以來將教育列為市政優先，任內已在北屯、沙鹿、南屯、烏日及南區等地新設10所國中小，每年教育預算占總預算比例更居六都第一。針對樹德國小建設，盧秀燕說，第一期校舍投入約1億9,900萬元，第二期再投入2億3,000萬元，共計約4億3,000萬元全數由市府自籌興建；目前活動中心工程也正積極施工，預計年底完工。此外，市府更攜手農業部農田水利署，投入4,000萬元打造「樹德山奈川」，保留百年老榕樹及九德溝水圳生態。累計校舍興建、購地、活動中心及景觀工程，總投資額高達近16億元。教育局長蔣偉民表示，樹德國小自111學年度正式招生，因應未來滿編36班的需求，市府規劃興建地下1層、地上5層的二期校舍，外加16間教室，提供學生更舒適的學習空間。值得一提的是，該項工程更榮獲行政院公共工程「金質獎」肯定，展現優良的公共建設品質。教育局強調，樹德國小二期校舍落成後，校園空間更加完整，成功結合綠地、親水景觀與優質教學設施。未來市府將持續推動各區教育建設，提升校園設施設備，落實教育均衡發展，為台中學子營造安全、友善且具特色的學習成長環境。