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歐洲自6月20日後迎來超級熱浪，法國、西班牙、義大利、捷克等多國部分地區氣溫飆至40度，由於多數地區無冷氣空調設備，造成死亡人數激增，法國官方公布相關超額死亡人數已達1000人，實際數字可能更高。殯葬業者也叫苦連天，直呼太平間冰庫已快不夠放。根據France 24報導，法國官方初步估計，上週席捲全國的毀滅性熱浪已導致死亡人數激增至少 1,000 人，且這僅是保守估計。隨著當局持續統計與高溫相關的死亡病例，巴黎及其周邊地區的太平間已紛紛回報瀕臨滿載極限。殯葬業者赫特利（Zouhaeir Hertelli）表示，每隔幾分鐘，他的電話就會響起。自這場打破歷史紀錄的熱浪開始奪走人命、並擠爆巴黎等地的遺體存放空間以來，打電話給他的禮儀師和家中遭逢喪事的民眾，問的幾乎都是同一個問題，「你那裡還有位子再冰一具嗎？」赫特利能掌握的32個冰庫位置早已全被佔滿，只能說聲抱歉，他認為，「我們正正面臨一場真正的災難」；自 6 月中旬首當其衝的法國，在面臨這場強烈且持續不斷的極端高溫下，已付出了慘痛代價，其中又以在自家中過世的高齡長者情況最為嚴重。赫特利和其他殯葬從業者透露，巴黎的太平間很快就面臨空間不足的窘境。巴黎市政府表示，已為市立太平間緊急增設了兩個臨時儲存空間，各可容納 20 具遺體，市區醫院也另外提供了 50 個額外空間。即便如此，赫特利仍提到，許多同業不得不送往其他地區存放，「我們無能為力，因為殯儀館全滿了。我們對家屬的悲痛和遭遇深感同情，心理也很難受，但真的無計可施。」巴黎的禮儀師貝特朗（Véronique Bertrand）透露，「我們目前處理的大多數死者，生前都是獨居、與世隔絕的老人。從他們被發現時的現場狀況來看，毫無疑問，這些都是被熱死的」。2003 年，法國曾遭逢歷史性高溫，此紀錄在本次熱浪中已被超越，當時造成高達 15,000 人死亡，貝特朗指出，「我認為大家絕對需要找回人與人之間的守望相助，關心鄰居或周遭獨居的人，偶爾去幫忙看看他們有沒有喝水、有沒有受到妥善照顧。」法國國家公共衛生局（Public Health France）在首份初步評估中指出，上週熱浪達到巔峰期間，死亡人數急遽飆升。多地氣溫飆破 40°C，甚至連夜間低溫也刷新紀錄。法國公共衛生局表示，在上週三，法國有紀錄以來最熱的一天，當天登記的死亡人數超過 1,200 人，到了週四，死亡人數進一步攀升至 1,400 多人，週五也同樣維持在 1,400 多人。作為對比，在熱浪來襲前的 4 月和 5 月，每日死亡人數大約落在 900 至 1,000 人之間。僅在烈日曝曬的短短三天內，估計就增加至少 1,000 人死亡，且隨著更多在自家或安養機構過世，因這些地方大多仍未採用電子登記死亡證明的數據彙整，最終數字預計還會上升。歐洲自6月20日起的熱浪持續一周，本周氣溫雖因雲系經過稍降，但法國氣象局則預測，從7月6日開始，極端高溫將再次報到，並持續至7月14日前後，7月可能迎來三波熱浪。