2026年世界盃足球賽正式進入32強淘汰賽階段，一戰定生死的緊張氣氛全面升溫，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也迎來全新挑戰。進入淘汰賽後，第19集立刻迎來重量級焦點戰，由亞洲強權日本對上5屆世界盃冠軍「森巴軍團」巴西。兩隊風格鮮明，日本以紀律、速度與團隊壓迫見長，巴西則擁有強大的個人能力與進攻天賦，這場對決也被視為32強最受矚目的比賽之一，本場比賽「神蛙」做出驚人預測，看好雙方正規時間踢成平手。
32強淘汰賽選和局 蛙貴答案跌破眼鏡
日本將於台灣時間30日凌晨1點交手巴西，本場台灣運彩賽事編號1036，根據台灣運彩盤口資訊，巴西獨贏賠率1.40，和局3.40，日本勝出3.80。讓分盤部分，巴西讓1球賠率2.50，和局（巴西剛好贏1球）2.80，日本受讓1球1.85；巴西讓2球賠率5.50，和局（巴西剛好贏2球）3.50，日本受讓2球1.20。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.80、小球1.63；3.5球盤則為大球2.85、小球1.22。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對日本與巴西之戰展開預測。沒想到經過一番觀察後，蛙貴並沒有選擇日本或巴西勝出，而是停留在象徵「和局」的金蛙球門區，預測雙方將在正規90分鐘內難分勝負，可能一路把戰線拖進延長賽，甚至PK大戰。
由於淘汰賽沒有真正意義上的和局，但台灣運彩的結算是以「90分鐘正規賽加上傷停補時」的最終比分為準。隨後進行的延長賽、PK大戰（12碼罰球）皆不列入計算，因此蛙貴這次的選擇格外引人注目。牠究竟是看見日本有機會拖住巴西，還是又一次上演讓球迷看不懂的神秘操作，成為本集最大看點。
日本能否拖住巴西？ 神蛙第六感再受考驗
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，小組賽階段蛙貴會在左水潭區、金蛙球門區及右水潭區之間做出選擇，分別代表客勝、和局與主勝。進入淘汰賽後，雖然最終必定會有晉級球隊，但若蛙貴停留在金蛙球門區，則代表牠預測雙方正規90分鐘踢成平手。
小組賽17戰7勝10敗後，蛙貴正式進入淘汰賽新篇章。這回面對日本與巴西的高張力對決，牠選擇看好雙方正規時間握手言和。究竟神蛙能否在淘汰賽上演大膽命中，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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日本將於台灣時間30日凌晨1點交手巴西，本場台灣運彩賽事編號1036，根據台灣運彩盤口資訊，巴西獨贏賠率1.40，和局3.40，日本勝出3.80。讓分盤部分，巴西讓1球賠率2.50，和局（巴西剛好贏1球）2.80，日本受讓1球1.85；巴西讓2球賠率5.50，和局（巴西剛好贏2球）3.50，日本受讓2球1.20。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.80、小球1.63；3.5球盤則為大球2.85、小球1.22。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對日本與巴西之戰展開預測。沒想到經過一番觀察後，蛙貴並沒有選擇日本或巴西勝出，而是停留在象徵「和局」的金蛙球門區，預測雙方將在正規90分鐘內難分勝負，可能一路把戰線拖進延長賽，甚至PK大戰。
由於淘汰賽沒有真正意義上的和局，但台灣運彩的結算是以「90分鐘正規賽加上傷停補時」的最終比分為準。隨後進行的延長賽、PK大戰（12碼罰球）皆不列入計算，因此蛙貴這次的選擇格外引人注目。牠究竟是看見日本有機會拖住巴西，還是又一次上演讓球迷看不懂的神秘操作，成為本集最大看點。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，小組賽階段蛙貴會在左水潭區、金蛙球門區及右水潭區之間做出選擇，分別代表客勝、和局與主勝。進入淘汰賽後，雖然最終必定會有晉級球隊，但若蛙貴停留在金蛙球門區，則代表牠預測雙方正規90分鐘踢成平手。
小組賽17戰7勝10敗後，蛙貴正式進入淘汰賽新篇章。這回面對日本與巴西的高張力對決，牠選擇看好雙方正規時間握手言和。究竟神蛙能否在淘汰賽上演大膽命中，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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