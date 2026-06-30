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三鶯線工程具挑戰性 8年完成4線通車

▲捷運三鶯線今通車，許多當地居民都相當期待。（圖／記者吳翊緁攝）

▲新北市長侯友宜表示，今天三鶯線順利開通，要向所有參與的辛苦施工團隊表達感謝。（圖／記者吳翊緁攝）

▲三鶯線通車後，新北市境內捷運總里程數正式突破「百公里」大關。（圖／記者吳翊緁攝）

2個月免費試乘 暑假到三鶯遊玩更方便

▲三鶯線通車後，開放2個月免費試乘。（圖／記者吳翊緁攝）

▲新北市美術館7月4日、5日舉辦音樂節與特色市集，還有無人機表演和通車煙火。（圖／記者吳翊緁攝）

備受矚目的新北捷運三鶯線終於通車，並從今（30）日開放試乘，行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、地方民意代表等人共同出席通車典禮，侯友宜表示，8年已有包括新北環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線4線通車，從今日下午2點起至8月31日止，展開暑假2個月免費試乘，旅客持電子票證進出三鶯線車站即享有免費優惠，歡慶三鶯線通車，新北市府也在7月4日、5日於新北市美術館戶外園區舉辦通車慶祝活動。捷運三鶯線通車典禮於今（30）日上午9點半在LB08鶯歌車站舉行，新北市首條自辦中運量捷運系統正式啟航、投入營運。三鶯線串聯土城、三峽與鶯歌地區，翻轉地方交通，大幅縮短市民往返雙北市區的通勤時間。新北市長侯友宜表示，捷運三鶯線是新北市捷運局自辦的第一條中運量捷運系統，自8年前上任後，幾乎每年都親赴工地關心施工情形，加上今天已是第20次來到三鶯線，見證三鶯線每一個重要階段。三鶯線施工極具挑戰性，施工團隊成功克服地形限制，跨越2次國道、2次台鐵及大漢溪等4條河川，共有8次艱辛的跨越障礙，十分不容易；施工過程中，還歷經百年難得一見的世界疫情衝擊，疫情後的缺工缺料、烏俄戰爭造成的原物料上漲，侯友宜指出，近兩年更是機電系統建置與整合測試的關鍵階段，捷運工程之所以複雜，就在於土木、建築及機電工程必須高度整合，今天三鶯線順利開通，要向所有參與的辛苦施工團隊，表達最誠摯的感謝與最高的敬意。侯友宜表示，，達到108公里、90座車站，高居全國第一。新北捷運工程局長李政安補充說明，三鶯線通車後，新北捷運還有7條路線正在興建，包括明年即將完工通車的萬大中和線、三鶯延伸八德線將與桃園綠線銜接；汐東線、基隆捷運等重大建設，逐步達成「南接桃園、中接台北，北接基隆」的串聯，打造北台灣軌道路網。這些路線完工後，新北市每10萬人口享有超過3座車站，將邁向東京、首爾比肩的國際大都市。三鶯線開通，新北市府也推出回饋活動，從今（30）日下午2點起至8月31日止，提供2個月免費試乘，旅客只要持電子票證進出三鶯線車站即享有免費優惠。三鶯線從頂埔到鶯桃福德共12座車站，跨越土城三峽鶯歌三大行政區，全長14.29公里，連結新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光地標，像是捷運鶯歌車站出站即達新北市美術館，陶瓷老街站出站2分鐘就到老街；在轉乘方面，頂埔站透過直通電扶梯，免2分鐘無縫轉乘板南線。另外，新北市府也於7月4日、5日兩天，在新北市美術館戶外園區推出「藝向新北城市共榮－三鶯線通車系列活動」，有音樂節與特色市集，還有無人機及慶祝通車煙火，點亮三鶯夜空，歡迎民眾在白天暢遊三峽、鶯歌，晚上到新北美術館逛市集看煙火，再搭乘三鶯線踏上回家路途。