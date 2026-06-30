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頂埔排隊人潮多 至少要等30分鐘以上

▲不少民眾想搶搭三鶯線，估計從頂埔站排隊上車至少得等上30分鐘。（圖／記者張家瑋攝）

▲因應人潮，頂埔站採分批管制，讓民眾依照動線排隊試乘，並安排3分鐘一班車疏運人潮。（圖／記者張家瑋攝）

鶯歌老街期待迎來觀光人潮 往三峽更方便

▲當地里長期盼三鶯線能帶來觀光人潮。（圖／記者吳翊緁攝）

▲Google地圖的導航功能已經有三鶯線。（圖／翻攝自Google地圖）

新北捷運三鶯線今（30）日下午兩點開放免費試乘，從上午就已經有民眾等在車站外，迫不及待想要體驗三鶯線，《NOWNEWS》記者在頂埔站直擊試乘情況，排隊人潮至少上千人，站外排隊人龍幾乎繞捷運站一半左右，等待試乘民眾都表示相當期待三鶯線開通，有體驗過的民眾表示很方便，也有民眾不想排隊，表示改天再來搭，新北市捷運局副發言人陳儀蓉表示，有預期到首日開放通車人潮盛況，目前已經安排3分鐘一班車疏運人潮，民眾也都很配合排隊動線，應該很快就能讓大家搭到車，後續也會視搭車人潮調整營運班次。頂埔站人潮在Threads引發熱議，眾人紛紛拍下驚人盛況：從三峽站搭車的試乘民眾表示，從三峽站上車的人潮不多，到頂埔發現居然有這麼多人等著搭車，有點嚇到，她是今天剛好要到新北土城找朋友，所以在試營運期間來搭車，覺得三鶯線開通後很方便，以後不用搭接駁車了。另外，有原本要體驗三鶯線的民眾，在抵達頂埔站時發現人潮眾多，要排至少30分鐘以上，就決定放棄搭乘，想等到周五再來搭車。家住三鶯線陶瓷老街站附近的鶯歌區同慶里里長張素燕表示，三鶯線對他們老街商圈來說有加分效果，老街店家都很期待三鶯線開通，能為老街帶來人潮；雖然軌道旁的社區有反應噪音問題，不過新北捷運局都很重視，到現場會勘、積極與住戶溝通，也建置隔音牆，張素燕認為，交通建設本來就會帶來一些不方便的地方，整體來說還是利大於弊。三鶯線開通之後，對張素燕來說，前往三峽的恩主公醫院更加方便，她的家人要到中和上班也更便利，不用再走到火車站，搭火車後又轉搭捷運，很多居民也會到板南線捷運永寧站搭公車，有了三鶯線之後更方便了。張素燕也特別強調，老街沒有遮蔽物，導致天氣不佳就無法吸引人潮，期盼未來能有遮陽、擋雨的設備，方便旅客暢遊老街，他們也會積極爭取。鶯歌當地居民則表示，搭火車到板橋或台北還是比三鶯線方便，除非遇到火車臨時延遲，不然不會特別搭三鶯線，平常搭火車只要25分鐘到，搭三鶯線要花1個多小時，比較期待之後跟桃園捷運串聯。另外一位鶯歌當地居民表示，三鶯線去桃園會比較方便，三鶯線主要是串聯三峽、鶯歌內部機能，像是觀光，或老人家看醫生有新的路線選擇，但進台北還是火車比較快。