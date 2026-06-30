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永吉公園站還有2字頭 媽祖田聯開案有前景

▲捷運三鶯線永吉公園站房價2字頭，相當親民。圖為捷運三鶯線鶯歌車站。（圖／台灣房屋鶯歌加盟店提供）

北大、鳳鳴房價飆 新案開高價

▲永慶房屋統計三鶯線沿線十年房價變化，鶯桃福德站漲幅逼近130%奪冠，長壽山站與橫溪站則仍有親民2字頭。（圖／永慶房屋提供）

新北捷運三鶯線今（30）日正式通車，鄰近房價如何呢？房產專家表示，三鶯線完工後，沿線站點還是有相對便宜的區域，像是LB11的永吉公園站，目前仍有2字頭的房價，比起其他地區的3、4字頭的站點都算親民。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，三鶯線完工通車，沿線各站當中，LB02的媽祖田站，與LB11的永吉公園站，現今房價與前後站點相比，都算相對便宜，媽祖田站近一年來均價約43.5萬元，比前一站的頂埔44.5萬元略低；永吉公園站則仍有2字頭價位，與其他3、4字頭的站點相比堪稱親民。媽祖田站位於土城與三峽交界，由於周遭有國道3號高架橋、殯葬設施等抗性，且周邊商家不多，生活機能需仰賴頂埔商圈供應，因此價位在土城門牌當中，處於相對低水位；但隨著三鶯線建置，媽祖田站有聯開案遠景可期，區段開發動能也逐漸提升，往後環境質感可望改頭換面，是新北市相當值得留意的潛力軌道置產區。台灣房屋鶯歌加盟店店東許詠甯分析，永吉公園站周邊的成交均價相對平實，主要是區段位於鶯歌市區與鳳鳴商圈之間，生活機能較單純，加上當地供給以公寓和透天居多，新大樓供給較少，使整體均價仍維持親民水準，未來具有落後補漲的潛力，對小資族布局三鶯線來說較為友善。永慶房產集團也彙整2025年實價登錄統計，三鶯線全線仍有2字頭的站點，包括LB03的長壽山站，以及LB04的橫溪站，平均單坪房價分別為20.1萬元、23.0萬元，在捷運通車後，能有其他的交通方式，對於首購族來說相當友善。而三峽地區本來就是許多「脫北」民眾的首選，北大特區獨特的文教氛圍、居住環境、醫療資源，吸引不少退休族青睞，目前區域新建案房價已站上6字頭。另外，鳳鳴重劃區附近的「LB12 鶯桃福德站」，10年來房價暴增129.9%，是三鶯線漲幅最高的站點，2025年平均單價來到34.8萬元，屋齡10年以內的新屋，價格更是站穩4字頭。