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▲賴清德接見「第50屆全國十大傑出農業專家」。（圖／總統府提供）

賴清德今（29）日表示，要讓台灣的產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，農業也不例外，台灣的農產品要降低對單一市場的依賴，也要繼續走向全球多元高端市場，因為中國將農產品武器化，企圖以農逼政；他提到，這個月台灣的芒果、荔枝及紅龍果首度外銷歐洲高端市場，這些都是農業部、農民朋友、各界共同努力的成果，政府會持續提升冷鏈技術與防檢疫實力，讓台灣農產品繼續外銷到全世界。賴清德今接見「第50屆全國十大傑出農業專家」時表示，台灣以農立國，農業是國家經濟、社會安定的根本，「全國十大傑出農業專家」被譽為農業界的奧斯卡，這項選拔今年邁入第50屆，意義格外非凡，他代表國家向各位得獎人表達誠摯的恭喜與敬意，同時也感謝國際同濟會台灣總會與台灣農業交流協會長期推動選拔與交流，促進農業不斷進步發展。賴清德指出，得獎人的成就與貢獻完整展現了這些年台灣農業進步升級的三個重要方向，第一，守護食安、土地與農民收益，有健康的土地，才有健康的國民。他感謝陳昱初場長30多年來致力推動生物農藥與永續農業，協助農民減少對化學農藥的依賴，從源頭守護餐桌安全；莊益源副教授開發環境友善的非農藥害蟲防治資材，讓防治技術更貼近農民需要，也保障農民的收益；陳文華教授長期培育優秀的植物醫師，協助農民正確診斷、精準用藥，確保農產品安全；蔡志濃組長則將病蟲害整合管理理論落實到產業現場，降低生產成本與食安風險。第二，因應氣候挑戰、提升產業價值。賴清德提到，面對氣候變遷，各位專家是農民的靠山，黃文理教授投入耐旱節水水稻育種，也協助制定茶樹寒害保險理賠的科學標準，讓農民的辛苦付出更有保障；王三太主任成功育成抗病蔬菜品種，並搭建商業品種展示平台，讓育種材料與經驗能夠累積傳承；江淑雯分場長從新品種培育、災害防範到災後復耕，一路陪伴農民解決果樹產業的難題，更結合生產、加工、行銷與食農教育帶動農業升級。第三，面向世界、迎向未來。賴清德說，台灣農業不只造福人民，也驚豔全世界，張耀乾教授長期深耕蘭花的生理研究與花卉的人才培育，提升台灣蘭花產業的國際競爭力，當全球都在詢問「農業如何達到淨零」的同時，王尚禮教授已經站在研究農業碳匯和淨零排放的前線，所推動的減碳增匯技術是台灣邁向2050淨零轉型的重要力量；潘光月副研究員是農業機械智慧化的重要推手，包括無人化自動割草機、精準噴藥系統以及鳳梨植株處理機械；每一項發明都為高齡化的農村找到新出路、為農業轉型創造新的可能性。賴清德說，農業專家的成就，從一粒種子、一株作物、一台機械、一項技術，到一項理論的應用、一個產地的升級、一套制度的建立，都是台灣精神的具體實踐，非常不簡單。他感謝所有農業專家的貢獻，並提到，接下來將前往汶萊、日本進行國際交流，他期許繼續發揮「Taiwan Can Help」的精神，深化台灣跟各國的連結，造福更多人。賴清德提到，要讓台灣的產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，農業也不例外。台灣的農產品要降低對單一市場的依賴，也要繼續走向全球多元高端市場，因為中國將農產品武器化，企圖以農逼政，不是藉題禁止輸入就是提高關稅，而台灣農產品外銷中國的占比，已經從2015年的20.5%降到去年的11.5%，台灣也積極開拓國際市場，因此現在美國和日本已經成為臺灣農產品的前兩大出口市場。賴清德接著說，這個月台灣的芒果、荔枝及紅龍果首度外銷歐洲高端市場，這些都是農業部、農民朋友、各界共同努力的成果，政府會持續提升冷鏈技術與防檢疫實力，讓台灣農產品繼續外銷到全世界。賴清德表示，過去一週，台灣農作物因豪雨嚴重受損，政府密切關注各地災情，已經啟動天然災害現金救助與低利貸款，也將持續協助各項復原工作，讓農民朋友可以盡快恢復正常農作，未來政府會繼續投入資源照顧農民、促進農業升級，讓臺灣農業不斷創新壯大，在國際上發光發熱。最後並再次恭喜獲獎人，也祝福未來綻放更耀眼的光芒，有更豐碩的成果。