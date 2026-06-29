國家警報響了！受到對流雲系發展旺盛，今（29）日台灣各地午後都出現強降雨，中央氣象署也在持續發布大雷雨即時訊息，並在16時59分針對新竹縣油羅溪發布災防告警，提醒民眾遠離溪水，《NOWNEWS》今日新聞也將持續更新全台大雷雨警戒、災防警告。
⚠️大雷雨即時訊息（更新時間：17:25）
📍17時17分大雷雨即時訊息
針對「南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時17分。
陸上示警區域
南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉。
📍16時59分大雷雨即時訊息
針對「新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時59分
陸上示警區域
新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。
⚠️災防告警
影響地區：新竹縣橫山鄉、尖石鄉
發布時間：6月29日16時59分
氣象署針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至18時59分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
🟡豪雨特報
影響時間：29日下午至29日晚上
🔴豪雨：新竹縣山區、南投縣山區。
🟡大雨：臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。
中央氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(29)日新竹縣及南投縣山區有局部大雨或豪雨，雲林以北地區及宜蘭、花蓮、嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
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📍17時17分大雷雨即時訊息
針對「南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時17分。
陸上示警區域
南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉。
針對「新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時59分
陸上示警區域
新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。
⚠️災防告警
影響地區：新竹縣橫山鄉、尖石鄉
發布時間：6月29日16時59分
氣象署針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至18時59分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
🟡豪雨特報
影響時間：29日下午至29日晚上
🔴豪雨：新竹縣山區、南投縣山區。
🟡大雨：臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。