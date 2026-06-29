我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市1名盧姓男子於28日凌晨1時駕駛自小客車違規占用機車停等區遭警攔查，盧男面對詢問時神情慌張，員警要求檢視口袋物品時，盧男聲稱只是深夜外出購物，隨後眼見事跡敗露，丟下安非他命轉身就跑，員警一個箭步將他制伏，並在其車上起出喪屍煙彈，盧男唾液快篩呈陽性，警方除依法偵辦外，也針對盧男違反道交條例合計最高可處18萬1仟8佰元，警方並依法當場移置保管該車輛。前鎮分局復興路派出所員警於6月28日1時許執行巡邏勤務，巡經前鎮區翠亨南路與中安路口時，發現一輛自小客車違規占用機車停等區，立即上前攔查。警方查證身分時，發現50歲盧姓駕駛竟為無照駕駛。盧男面對警方詢問時聲稱，只是深夜外出購物，但警方察覺其神情慌張、眼神閃爍、言詞反覆，立即提高警覺，持續觀察其一舉一動。未料，盧男眼見難以掩飾，突然將藏放於口袋內的安非他命丟棄至地面，企圖滅證後拔腿逃逸。面對突發狀況，現場員警反應迅速，立即箭步追緝，以迅雷不及掩耳之勢飛撲將盧男壓制在地成功控制現場。同車51歲陳姓男子見狀，亦配合警方協助撿拾散落地面的毒品，由警方依法查扣，全程完整保全相關證物。盧男遭壓制後仍矢口否認毒品為其所有，惟現場查扣證物及查緝過程明確，警方依法扣案送驗偵辦。員警隨後再於車內查獲依托咪酯煙彈4顆及電子煙主機1台，經現場毒品試劑檢驗及唾液快篩均呈陽性反應，全案訊後依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。此外，盧男因毒駕違反《道路交通管理處罰條例》部分，最高分別可處新臺幣6萬元及12萬元罰鍰，合計最高可處18萬1仟8佰元，警方並依法當場移置保管該車輛。前鎮分局分局長黃元民表示，警方對於毒品犯罪及毒駕行為絕不寬貸，無論企圖滅證、逃逸或心存僥倖，都逃不過警方查緝。警方將持續秉持「見疑即查、違法必究」的執法精神，全力打擊毒品犯罪，守護市民生命、財產及用路安全。