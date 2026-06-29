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執委會高層冷氣照吹！基層員工怨：像封建階級

歐洲空調普及率低 交通與政府機關大打結

歐洲遭逢世紀熱浪，多國氣溫飆上40度，比利時部分地區氣溫也高達38度，位於布魯塞爾的歐盟執委會（European Commission）總部於上週五，被迫關閉辦公大樓低層樓的空調系統。但有歐盟基層員工抱怨，大樓高樓層仍能吹冷氣，而歐盟高階官員的辦公室全都在那邊。根據《政客》（Politico）歐洲版（Politico Europe）報導，由於歐洲正遭受熱浪襲擊，歐盟執委會總部於上週五被迫關閉辦公大樓的空調系統。在上週五中午，歐盟總部「貝爾萊蒙大廈」（Berlaymont building）工作的員工收到了一則緊急簡訊，內容寫道，「總部緊急通知：因應極端天氣狀況，即刻起強制關閉1樓至7樓的冷氣空調系統，直至今日下班為止。」這棟13層樓高的指標建築，是歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、26位執委以及約3,000名員工的辦公所在地。不過，馮德萊恩的辦公室位於頂層的13樓，且多數執委的辦公室也都設在8樓（含）以上。比利時及歐洲大部分地區在過去一週內持續高溫肆虐，氣溫屢創新高。歐盟執委會本週早些時候曾對員工發布防中暑指南，包括避免在一天當中最熱的時間外出、定期補充水分以及提早開始工作。然而，報導披露的內部通訊顯示，官方建議卻惹怒了部分在「無空調大樓」裡工作的同仁。一名在貝爾萊蒙大廈低樓層工作、要求匿名的歐盟員工向《POLITICO》抱怨，這簡直是「封建制度」，暗諷高層執委所在的頂層竟然能繼續吹冷氣，另一名員工也痛批這種待遇差距實在是「奇恥大辱」。即便是在冷氣正常運作的8樓，一名員工也在週五向媒體透露，大樓內部的室溫依舊高達攝氏 25.7 度。這場熱浪也再度引發了歐洲各界對於「住宅與辦公室普遍缺乏空調」的討論。統計顯示，整個歐洲僅有約五分之一的家庭裝有冷氣。以比利時為例，全國有五分之一的火車沒有空調，導致國家鐵路公司不得不取消許多尖峰時段的班次。無獨有偶，歐洲議會（European Parliament）本週也因為全力運轉冷氣系統、導致能源消耗過大，進而引發了停電危機。