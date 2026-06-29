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大同醫院今（29）日宣布達文西機械手臂手術正式突破100例，並舉辦成果記者會。會中一名患者現身說法。來自中部的19歲女大生，因月經異常就醫，發現卵巢超過20公分的巨大卵巢腫瘤，猶如懷孕7、8個月，中部某醫學中心建議採取傳統大規模的開腹手術，但家屬擔心此項手術會對於未來生育能力以及外觀造成影響，特別南下至高雄市立大同醫院接受達文西手術切除。大同醫院婦產科主任也是不孕症的專家黃宣為醫師召集張介禹主治醫師，以及高雄長庚婦產部陳盈儀主治醫師組成婦產部團隊，成立達文西手術小組。主任黃宣為指出，女大生術中發現腫瘤實際大小接近30公分，幾乎占滿整個腹腔，不滿20歲的年輕女性有這麼巨大腫瘤在全世界報告裡都非常少見。高雄長庚婦產部陳盈儀主治醫師說明，醫療團隊謹慎抽出超過4,000毫升腫瘤液體，再利用達文西系統精準操作，成功完整切除腫瘤，同時保留卵巢功能。病人術後恢復良好，第三天即順利出院。身為大同醫院達文西手術推手之一的副院長林新景表示，百例達文西手術的完成，代表的不只是技術成熟，更是團隊合作與人才培育成果的展現。我們透過成立達文西手術中心，整合各專科資源，打造完整精準的微創手術照護體系，讓智慧醫療的種子在大同醫院持續深耕茁壯。大同醫院院長林孟志表示，未來大同醫院將持續結合長庚醫療體系資源與醫學中心技術，深化精準醫療與微創手術發展，讓更多民眾在社區醫院即可享有國際級醫療照護，實踐「在地就醫、安心治療」的醫療願景，成為守護南台灣健康的重要後盾。