我是廣告 請繼續往下閱讀

寶雅股票面額調整作業進入倒數，預計8月10日完成新股換發並恢復交易。此次將每股面額由10元改為1元，等同1拆10，資本額不變，但流通股數將擴增10倍，股東持股數也將依比例調整。寶雅今（29）日公告，董事會通過面額變更後的換股計畫。換發完成後，實收資本額仍為10.64億元，流通在外股數則從約1.06億股，增加至約10.64億股；每股淨值將由59.98元調整為6元。公司表示，這次變更的是股票面額與股數，並不影響股東原有持股比例及整體權益。依規劃，寶雅舊股票最後交易日為7月29日，7月30日至8月7日停止交易，8月7日為換股基準日；新股票將於8月10日上櫃買賣，舊股票同日終止交易。股利部分，寶雅今年每股將配發25.5元現金股利，除息交易日訂於7月16日，現金股利則預計8月7日發放。公司已在6月11日完成經濟部核准的股票面額變更登記，相關換股程序正式展開。寶雅截至5月底全台門市數已達483家，公司近年也推動店型優化、數位轉型及會員經營，並擴大自有品牌規模。