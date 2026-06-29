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115年1、2月發票倒數7天充公！北北桃4張「發票中1000萬」沒人領

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

🟡1000萬元特別獎（4張未領）

▲有民眾前往麥當勞土城金城店消費，只花費2元就中得1000萬發票大獎。（圖／Google地圖）

🟡200萬元特獎（4張未領）

🟡100萬元雲端發票專屬獎（8張未領）

▲115年1、2月統一發票還有16張大獎發票未領獎。（圖/記者張嘉哲攝）

115年3、4月發票最新獎號公布！中獎期限、領獎方式一次看

本期千萬特別獎號碼為「19531471」；200萬特獎號碼為「85941329」；頭獎3組分別是「07225810、20231230、83518781」。115年3、4月統一發票中獎領獎期間從6月6日起至9月7日

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

發票中獎永遠不怕沒領獎！國稅局教1招直接匯到帳戶

🟡載具歸戶、自動入款如何設定？

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

🟡App Store如何使用載具歸戶？

▲若想設定Apple Store等平台歸戶，可至「歸戶設定」中新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

115年1、2月統一發票於3月25日公布獎號，根據財政部近日統計表示，，千萬別錯過領獎115年1、2月統一發票號碼已於3月25日開出，本期千萬特別獎號碼為「87510041」，200萬特獎號碼為「32220522」，頭獎3組分別是「21677046、44662410、31262513」。此外，115年3、4月統一發票最新獎號也開出，，幸運兒們記得在期限內前往領獎。財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯過大獎。財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開啟功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。