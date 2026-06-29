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2026選舉逼近，民進黨派出立委蘇巧慧力拚對手李四川，對此立委林俊憲直言，2026縣市長選舉，決戰區就是在新北，對民進黨而言翻轉新北就算是大勝，蘇巧慧後來居上越追越近，因此現在座談會、客廳會與地方行程瞬間大爆滿，大家都希望能夠邀請蘇巧慧到現場，因此民進黨一定會將所有的重兵與資源會投入新北，且若是拿下新北，不僅算是2026的勝利，效應更會直接外溢到2028總統大選。林俊憲直言，今年底的縣市長選舉，決戰區就是在新北。對民進黨而言，現在南部選情越來越穩定，民進黨穩住南台灣執政沒有問題。但如果能夠贏得新北、翻轉新北，民進黨就算是超級大勝。林俊憲說，蘇巧慧是從原本落後到後來居上，如果能夠黃金交叉再贏得大選，氣勢消長會直接帶到2028，因此新北如果大贏，民進黨就全贏。目前狀況，民進黨對新北越來越有信心，藍綠兩邊士氣高低，蘇巧慧越追越緊甚至在誤差範圍內，反觀從領先被追到打平的李四川，陣營一定會非常緊張，而蘇巧慧陣營一定是士氣大振。林俊憲表示，現在蘇巧慧座談會、客廳會與各地方的行程邀約不斷，瞬間大爆滿。大家都希望能夠邀蘇巧慧到現場，選議員、里長小雞們緊緊黏在蘇巧慧身邊，這樣的人氣如果形成，選票凝聚就會越大、越快。因此民進黨一定會將所有的重兵與資源會投入新北，且若是拿下新北，不僅算是2026的勝利，效應更會直接外溢到2028總統大選。