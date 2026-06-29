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◼︎高雄市7月3日停水範圍一次看

降壓地區

▲台水公司宣布訂於7月3日晚間9點至4日晚間8點辦理停水作業，合計影響8.4萬戶用水。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

▲台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備。（圖／記者徐銘穗攝）

高雄鄉親記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，7月3日（週五）高雄市將有影響8.4萬戶的停水事件，最長影響時間達23小時。《NOWNEWS今日新聞》統整高雄市在7月3日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：高雄市楠梓區鳳仁路與興西路口(國 道一號下方)1500mm漏水搶修左營區：光輝里、莒光里。楠梓區：中和里、中興里、中陽里、久昌里、五常里、享平里、仁昌里、加昌里、和昌里、國昌里、大昌里、宏南里、宏昌里、宏榮里、宏毅里、廣昌里、建昌里、惠楠里、惠民里、惠豐里、慶昌里、東寧里、泰昌里、玉屏里、瑞屏里、盛昌里、福昌里、秀昌里、稔田里、翠屏里、興昌里、藍田里、裕昌里、金田里、錦屏里、隆昌里。大社區：仁大工業區全區。仁武區：竹後里、中華里、後安里。這次國道一號楠梓段下方水管發生漏水情形，台灣自來水公司第七區管理處原定26日晚間辦理停水搶修，但日前受到豪雨事件導致暫緩施工，隨著天氣恢復穩定，台水公司宣布訂於7月3日晚間9點至4日晚間8點辦理停水作業，合計影響8.4萬戶用水。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。