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解除黃色警戒「不代表風險消除」 農業部：持續密切監測堰塞湖變化

農業部今（29）日下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，由部長陳駿季主持。會中綜合氣象署最新降雨預報、現地監測資料及專家研判，考量未來花蓮山區近期無明顯降雨，加上林保署於昨日完成裝設堰塞湖水位計，可持續監測湖水位變化，與專家、地方政府共同研商，決議今日解除萬里溪堰塞湖的黃色警戒。林保署花蓮分署於會中說明，此次米克拉颱風外圍環流降雨期間，堰塞湖蓄水量並未大幅增加。目前堰塞湖最大蓄水量約420萬立方公尺，今日下午2時蓄水量約259萬立方公尺。林保署表示，依目前監測資料，平均每日蓄水量約20到30萬立方公尺，以目前氣象預報集水區的降雨情況，推估未來一週左右尚不會溢流；但若期間發生較大降雨，溢流時間仍可能提前。農業部指出，解除黃色警戒並不代表堰塞湖風險已消除，堰塞湖仍存在溢流風險，各防災單位仍須持續監測水位及降雨情形，一旦情勢變化，將立即重新發布警戒並啟動各項應變措施。地方政府也應持續與保全對象保持聯繫，確保未來如需再次疏散撤離時，能迅速完成相關作業。農業部長陳駿季會中指出，已請地方政府持續加強萬里溪河道及周邊巡查與管制，並於明顯處設立警示牌，嚴禁民眾及遊客進入河道及河床活動，以避免突發溢流造成危險。同時提醒民眾隨時留意政府發布的防災資訊，如再次發布警戒，務必配合地方政府指示辦理疏散避難，以維護自身安全。農業部表示，雖然目前已解除黃色警戒，但仍將持續密切監測堰塞湖變化，林保署航遙測分署預計明日進行堰塞湖航攝，屆時將滾動校正堰塞湖壩體及蓄水量變化等資訊，檢討警戒機制，並持續召開跨機關應變會議。