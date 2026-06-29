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▲高雄市政府勞工局舉辦職人分享講座活動，吸引超過百位對職涯探索、創業行動有興趣的勞工與市民朋友參與。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局副局長皮忠謀致詞。(圖高雄市政府勞工局提供／)

高雄市政府勞工局28日下午，在高雄市前鎮區產業園區管理局高雄軟體科技園區國際會議廳，舉辦職人分享講座活動，邀請顯化小魔女及知名個人品牌創作者九粒Jolie以顯化你的理想人生為題，作專題演講，深入分享她從低潮走出，建立個人品牌與斜槓事業的生命歷程。高雄市政府勞工局職人分享講座活動，是由勞工局副局長皮忠謀主持，有勞工教育生活中心主任林晏瑩等人與會，吸引超過百位對職涯探索、創業行動有興趣的勞工與市民朋友參與。高雄市政府勞工局副局長皮忠謀表示，職場與人生難免會有不如意的時候，而九粒老師所分享的豐富人生與職場經驗，是對於正在經歷人生迷惘朋友的一道指引，相信現場聽眾在汲取此次職人分享的點點滴滴後，定能將其能內化為自身實力，為自己理想人生打實基礎。顯化小魔女及知名個人品牌創作者九粒Jolie在會中以顯化你的理想人生為題，作專題演講，深入分享她從低潮走出，建立個人品牌與斜槓事業的生命歷程，九粒Jolie以幽默且充滿感染力的對談方式，向聽眾細膩描述如何從個人特色起步、撐過創業初期的混亂與未知，她說，我將每一天當最後一天在過，不在低潮中沈淪，並建議聽眾可以製作屬於自己的「不遺憾清單」，不讓難得一次的人生白白浪費。