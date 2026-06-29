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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署陸續開設職前訓練課程，以協助失業勞工，提升就業競爭力。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲許家維(右)參加高屏澎東分署開設的職前訓練課程，在職訓師教導下，循序漸進累積實務經驗，逐步建立對機械加工產業的認識與信心。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署陸續開設職前訓練課程，以協助失業勞工，提升就業競爭力，期順利重返職場。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，透過完善職業訓練及就業服務措施，可協助失業勞工順利找到工作，並提升就業穩定性，該分署未來將持續精進訓練內容、深化產業合作，並優化就業服務，協助更多民眾在不同人生階段，均能培養技能、順利就業，強化整體勞動市場韌性。郭耿華舉例說，44歲的許家維，過去在電子產業擔任技術員長達十餘年，因故離職後，卻求職屢屢不順，在朋友推薦下，他報名參加勞動部勞動力發展署高屏澎東分署所辦理的電腦數值控制與機械加工班，以提升自己的專業技能及就業競爭力，並於結訓後，順利重返職場。郭耿華說，許家維在訓練過程中，從基礎開始學習機械識圖、加工原理及車銑床操作等技能，面對全然不同領域的學習內容，並在高屏澎東分署職訓師帶領下，循序漸進累積實務經驗，逐步建立對機械加工產業的認識與信心，透過系統化課程與實作訓練，不僅讓他強化專業技術，對未來職涯方向更加明確。郭耿華並說，許家維在960小時課程的訓練下，順利打下紮實基礎，並於結訓前參與高屏澎東分署所安排的就業媒合活動，成功進入人工關節製造公司，擔任車銑床機台操作人員，讓所學技能運用於工作之中，為此他非常感謝高屏澎東分署在訓練資源與就業媒合上的支持，讓自己習得一技之長，順利重返職場穩定就業。郭耿華指出，高屏澎東分署將陸續開設職前訓練課程，目前正開放報名，課程包括可程式機電控制、室內及工業配線、綜合銲接、電腦數值控制與機械加工、智慧行動商務系統開發、網拍多媒體行銷、倉儲物流人員、數位行銷與會展活動應用，以及旅遊從業人員等多元領域，歡迎年滿15歲以上待業者及有意精進專業技能之民眾踴躍參訓，訓後並提供就業輔導與媒合服務。