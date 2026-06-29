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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）小組賽告一段落，亞洲強權韓國國家隊意外中箭落馬，止步小組賽且無緣晉級32強淘汰賽，落寞結束本屆世界盃之旅。總教練洪明甫昨（28）日晚間召開記者會，正式宣布辭去主帥一職，不料韓國國家隊官方球迷團「紅魔鬼（Red Devils）」今（29）日發出沉痛聲明，怒轟洪明甫應在全體國民面前下跪，並永遠離開足球界，文末更沉重將今日定為「大韓民國足球宣告死亡之日」。面對如此難堪的結果，韓國全國上下群情激憤。回顧昨日深夜，洪明甫雖召開總結記者會宣布請辭，但他僅照本宣科宣讀講稿，短短1分35秒便快閃結束且不開放媒體提問，遭韓媒痛批根本毫無誠意。這番態度不僅激怒媒體，更徹底點燃了球迷的怒火。紅魔鬼在今日的聲明中表示，「面對球員們『請用鼓勵代替噓聲』的聲聲呼籲，我們付出了願意去相信總教練的真心。我們無比渴望，期盼球隊能挺進32強、甚至走得更遠，這是我們最赤誠的真心。」紅魔鬼痛心指出，即便在失望遠多於期待的備戰過程中，無論是在光化門廣場的街頭，還是在墨西哥的比賽現場，球迷們依舊毫無保留地獻上了真心，「然而，在我們奉獻了所有的真心之後，最終卻被當成了傻子。這場世界盃慘案雖然早已注定，但僅僅為了在場上拚搏的球員，全國人民依舊再一次傾注了全部的真心為他們吶喊。」聲明中更直言，球迷之所以感到如此憤怒，絕不僅僅是因為這場大賽的失利，「因為這可能是某些球員最後一屆的世界盃，也可能是某些球員生涯初次踏上的世界盃舞台。我們原本只想為那些即便陣容並不華麗、卻能在場上拼盡全力毫無悔恨的球員們，送上最熱烈的掌聲與歡呼。」隨後，紅魔鬼將矛頭直指洪明甫，「如果有人將我們的真心，當作洗刷自己過去失敗的政治工具，那他根本不是所謂的『放下自我（卸下職務）』，而是為了讓自己活命，徹底將大韓民國的足球推向萬劫不復的死地。」「直到最後的關鍵時刻，他不僅沒有尋求國民的寬恕與誠心謝罪，反而用荒謬至極的詭辯，繼續羞辱與玩弄所有大韓民國的足球迷。這樣的人，不配再被稱為大韓民國的足球人。他應該深刻地反省、痛思，並在全體國民面前下跪，永遠離開足球界。」紅魔鬼字字鏗鏘有力，態度極為強硬。最後，紅魔鬼發出全面抗爭宣言，「自今天起將動用一切手段展開全面抗爭，直到那些蠶食、寄生在韓國足球體制內的毒瘤積弊被徹底剷除為止。我們懇請各位，與我們一同並肩踏出這抗爭的第一步。」