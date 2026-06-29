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▲台灣運彩冠軍賠率洗牌，阿根廷從最初賠率6.25倍大幅降至3.50倍。（圖／美聯社／達志影像）

台灣運彩2026世界盃冠軍賠率

國家 賠率 國家 賠率 法國 3.10 阿根廷 3.50 英格蘭 5.35 西班牙 5.35 葡萄牙 7.75 巴西 9.50 荷蘭 10.75 德國 13.25 哥倫比亞 19.00 美國 21.50 挪威 25.00 摩洛哥 32.00 墨西哥 32.00 比利時 32.00 日本 40.00 瑞士 49.00 塞內加爾 79.00 厄瓜多 79.00 加拿大 87.00 克羅埃西亞 100.00 象牙海岸 119.00 澳洲 136.00 瑞典 155.00 埃及 156.00 奧地利 156.00 阿爾及利亞 167.00 迦納 199.00 民主剛果 265.00 巴拉圭 305.00 波赫 310.00 維德角 330.00 ＊實際賠率以台灣運彩官網為準。



日巴大戰領銜 運彩單場與場中投注全面開放



為了迎接全面升級的32強淘汰賽，台灣運彩已宣布所有賽事將全部開放「單場」及「場中投注」。在接下來的賽程中，有多場實力接近、話題性十足的焦點生死戰絕對不容錯過。



其中最受台灣球迷矚目的，莫過於6月30日（二）上演的「藍武士」日本決戰「五星」巴西的跨洲大戰；此外，7月1日（三）北歐勁旅挪威交手非洲大象象牙海岸、7月2日（四）特蘭加雄獅塞內加爾強碰「歐洲紅魔」比利時，以及7月3日（五）「格子軍團」克羅埃西亞與葡萄牙的頂尖交鋒，場場都是充滿懸念的重頭戲。



台灣運彩2026世界盃32強淘汰賽不讓分賠率



為了迎接全面升級的32強淘汰賽，台灣運彩已宣布所有賽事將全部開放「單場」及「場中投注」。在接下來的賽程中，有多場實力接近、話題性十足的焦點生死戰絕對不容錯過。其中最受台灣球迷矚目的，莫過於6月30日（二）上演的「藍武士」日本決戰「五星」巴西的跨洲大戰；此外，7月1日（三）北歐勁旅挪威交手非洲大象象牙海岸、7月2日（四）特蘭加雄獅塞內加爾強碰「歐洲紅魔」比利時，以及7月3日（五）「格子軍團」克羅埃西亞與葡萄牙的頂尖交鋒，場場都是充滿懸念的重頭戲。

開賽時間 對戰組合 客勝 和局 主勝 6/30 01:00 日本 @ 巴西 3.70 3.40 1.40 6/30 04:30 巴拉圭 @ 德國 6.00 3.80 1.19 6/30 09:00 摩洛哥 @ 荷蘭 3.40 2.70 1.50 7/01 01:00 挪威 @ 象牙海岸 1.45 3.20 3.40 7/01 05:00 瑞典 @ 法國 6.75 4.25 1.13 7/01 09:00 厄瓜多 @ 墨西哥 3.30 2.65 1.70 7/02 00:00 民主剛果 @ 英格蘭 8.00 4.00 1.12 7/02 04:00 塞內加爾 @ 比利時 2.80 2.65 1.85 7/02 08:00 波赫 @ 美國 5.95 3.50 1.22 7/03 03:00 奧地利 @ 西班牙 7.25 3.90 1.14 7/03 07:00 克羅埃西亞 @ 葡萄牙 3.70 2.75 1.55 7/03 11:00 阿爾及利亞 @ 瑞士 3.10 2.70 1.75 7/04 02:00 埃及 @ 澳洲 2.10 2.40 2.65 7/04 06:00 維德角 @ 阿根廷 - - - 7/04 09:30 迦納 @ 哥倫比亞 5.05 3.00 1.35

▲世界盃開踢，台灣運彩推千萬大獎抽，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽正式開打，冠軍賠率也隨著小組賽戰況出現明顯變化。根據台灣運彩最新「2026世界盃冠軍」玩法賠率，法國隊在I組小組賽3戰全勝，展現強大攻守統治力，目前以3.10倍穩居冠軍最大熱門；衛冕軍阿根廷同樣以3連勝之姿強勢晉級，冠軍賠率也從賽前6.25倍降至3.50倍，緊追在法國之後。隨著淘汰賽強度全面升級，台灣運彩32強所有賽事也已全面開放單場與場中投注，世足投注熱度可望再度推向高峰。隨著小組賽的殘酷洗禮，台灣運彩最新公布的「2026世界盃冠軍」玩法賠率也出現了指標性的變化。在I組以3連勝秋風掃落葉之姿晉級的「高盧雄雞」法國隊，徹底展露了頂級強權的霸氣，目前以3.10倍的賠率穩居榜首，持續坐穩奪冠最大熱門的寶座。緊追在後的是在J組同樣締造3連勝完美戰績的衛冕軍阿根廷。這支南美雄鷹在小組賽展現了無與倫比的氣勢，其奪冠賠率從賽前的6.25倍大幅下修至3.50倍，強勢躍升至第二位。至於在小組賽皆以2勝1和首名出線的英格蘭與西班牙，雖然過程略有波折但底蘊猶存，目前兩隊的奪冠賠率皆微幅調整至5.35倍，並列第三。看準世界盃帶動的「一日球迷」全民投注熱潮，台灣運彩貼心為初次接觸的運彩新手推出了「世足快投」專區。消費者只需在前往實體投注站前，先在運彩網站的專區內選定心儀的賽事，一鍵即可生成虛擬投注單，到店馬上就能快速掃描投注，大幅省去傳統畫單的麻煩。此外，世足賽期間只要符合資格，不論投注何種球種與玩法，皆可參加「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」的重磅抽獎活動，讓球迷在觀賞熱血賽事之餘，還有機會把超級大獎抱回家。