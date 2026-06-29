2026年美加墨世界盃32強淘汰賽正式開打，冠軍賠率也隨著小組賽戰況出現明顯變化。根據台灣運彩最新「2026世界盃冠軍」玩法賠率，法國隊在I組小組賽3戰全勝，展現強大攻守統治力，目前以3.10倍穩居冠軍最大熱門；衛冕軍阿根廷同樣以3連勝之姿強勢晉級，冠軍賠率也從賽前6.25倍降至3.50倍，緊追在法國之後。隨著淘汰賽強度全面升級，台灣運彩32強所有賽事也已全面開放單場與場中投注，世足投注熱度可望再度推向高峰。
奪冠賠率大洗牌！法國霸氣穩居第一 衛冕軍阿根廷強勢進逼
隨著小組賽的殘酷洗禮，台灣運彩最新公布的「2026世界盃冠軍」玩法賠率也出現了指標性的變化。在I組以3連勝秋風掃落葉之姿晉級的「高盧雄雞」法國隊，徹底展露了頂級強權的霸氣，目前以3.10倍的賠率穩居榜首，持續坐穩奪冠最大熱門的寶座。
緊追在後的是在J組同樣締造3連勝完美戰績的衛冕軍阿根廷。這支南美雄鷹在小組賽展現了無與倫比的氣勢，其奪冠賠率從賽前的6.25倍大幅下修至3.50倍，強勢躍升至第二位。至於在小組賽皆以2勝1和首名出線的英格蘭與西班牙，雖然過程略有波折但底蘊猶存，目前兩隊的奪冠賠率皆微幅調整至5.35倍，並列第三。
台灣運彩2026世界盃冠軍賠率
＊實際賠率以台灣運彩官網為準。
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為了迎接全面升級的32強淘汰賽，台灣運彩已宣布所有賽事將全部開放「單場」及「場中投注」。在接下來的賽程中，有多場實力接近、話題性十足的焦點生死戰絕對不容錯過。
其中最受台灣球迷矚目的，莫過於6月30日（二）上演的「藍武士」日本決戰「五星」巴西的跨洲大戰；此外，7月1日（三）北歐勁旅挪威交手非洲大象象牙海岸、7月2日（四）特蘭加雄獅塞內加爾強碰「歐洲紅魔」比利時，以及7月3日（五）「格子軍團」克羅埃西亞與葡萄牙的頂尖交鋒，場場都是充滿懸念的重頭戲。
台灣運彩2026世界盃32強淘汰賽不讓分賠率
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※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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隨著小組賽的殘酷洗禮，台灣運彩最新公布的「2026世界盃冠軍」玩法賠率也出現了指標性的變化。在I組以3連勝秋風掃落葉之姿晉級的「高盧雄雞」法國隊，徹底展露了頂級強權的霸氣，目前以3.10倍的賠率穩居榜首，持續坐穩奪冠最大熱門的寶座。
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|國家
|賠率
|國家
|賠率
|法國
|3.10
|阿根廷
|3.50
|英格蘭
|5.35
|西班牙
|5.35
|葡萄牙
|7.75
|巴西
|9.50
|荷蘭
|10.75
|德國
|13.25
|哥倫比亞
|19.00
|美國
|21.50
|挪威
|25.00
|摩洛哥
|32.00
|墨西哥
|32.00
|比利時
|32.00
|日本
|40.00
|瑞士
|49.00
|塞內加爾
|79.00
|厄瓜多
|79.00
|加拿大
|87.00
|克羅埃西亞
|100.00
|象牙海岸
|119.00
|澳洲
|136.00
|瑞典
|155.00
|埃及
|156.00
|奧地利
|156.00
|阿爾及利亞
|167.00
|迦納
|199.00
|民主剛果
|265.00
|巴拉圭
|305.00
|波赫
|310.00
|維德角
|330.00
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台灣運彩2026世界盃32強淘汰賽不讓分賠率
|開賽時間
|對戰組合
|客勝
|和局
|主勝
|6/30 01:00
|日本 @ 巴西
|3.70
|3.40
|1.40
|6/30 04:30
|巴拉圭 @ 德國
|6.00
|3.80
|1.19
|6/30 09:00
|摩洛哥 @ 荷蘭
|3.40
|2.70
|1.50
|7/01 01:00
|挪威 @ 象牙海岸
|1.45
|3.20
|3.40
|7/01 05:00
|瑞典 @ 法國
|6.75
|4.25
|1.13
|7/01 09:00
|厄瓜多 @ 墨西哥
|3.30
|2.65
|1.70
|7/02 00:00
|民主剛果 @ 英格蘭
|8.00
|4.00
|1.12
|7/02 04:00
|塞內加爾 @ 比利時
|2.80
|2.65
|1.85
|7/02 08:00
|波赫 @ 美國
|5.95
|3.50
|1.22
|7/03 03:00
|奧地利 @ 西班牙
|7.25
|3.90
|1.14
|7/03 07:00
|克羅埃西亞 @ 葡萄牙
|3.70
|2.75
|1.55
|7/03 11:00
|阿爾及利亞 @ 瑞士
|3.10
|2.70
|1.75
|7/04 02:00
|埃及 @ 澳洲
|2.10
|2.40
|2.65
|7/04 06:00
|維德角 @ 阿根廷
|-
|-
|-
|7/04 09:30
|迦納 @ 哥倫比亞
|5.05
|3.00
|1.35
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