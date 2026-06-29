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草莓月亮傳說起源於北美！不是真有粉紅色光澤

▲草莓月亮月出時也非常適合拍照，因為月球位於地平線低處，因此可能呈現金色、橙色，甚至紅色光澤。（圖／南瀛天文館）

觀賞草莓月亮的最佳時間出爐！台灣人今晚快抬頭看

台北：6月29日 19:39

▲草莓月亮說白了就是發生在6月的滿月，最早起源於北美洲，當地原住民都會在6月採收野莓，而他們所看的大自然指標就是6月的滿月，因此才有了「草莓月亮」一說。（圖／starwalk）

下次草莓月亮是什麼時候？超大、超低滿月再等17年

今（29）日全球迎接「草莓月亮」！浪漫的「草莓月亮」（Strawberry Moon）從今（29）日晚間逐漸月圓，並在台灣時間明（30）日上午7時57分達到滿月瞬間。《NOWNEWS》今日新聞也整理出「草莓月亮」台灣最佳觀賞時刻，並帶您看懂這浪漫傳說的由來！「草莓月亮」（Strawberry Moon）一詞最早起源於北美洲，當地原住民都會在6月採收野莓，而他們所看的大自然指標就是6月的滿月，因此才有了「草莓月亮」一說，象徵夏季來臨與大地豐收，並非真的會出現粉紅色月亮。到了現代，草莓月亮又多了象徵豐盛、情感開放和生活甜美之寓意。星象觀測軟體《starwalk》也補充說明，草莓月亮月出時也非常適合拍照，因為月球位於地平線低處，因此可能呈現金色、橙色，甚至紅色光澤，並能與前景物體組成更有戲劇感的畫面。根據星象觀測軟體《starwalk》資料顯示，2026年草莓月亮將在6月28日、6月29日和6月30日前後的夜晚看起來都接近滿月，因此民眾將獲得不只一次觀賞機會，但距離滿月最佳時刻卻只有一次，以下為一些主要城市中最接近滿月時刻的傍晚月出時間：紐約：6月29日 20:47洛杉磯：6月29日 20:26芝加哥：6月29日 20:49倫敦：6月29日 21:42巴黎：6月29日 22:14也就是說今（29）日晚間19時39分就是住在台灣民眾觀賞草莓月亮的最佳時刻，但一直到6月30日晚間，都能觀賞到草莓月亮。草莓月亮說白了就是發生在6月的滿月，今年的草莓月亮最精準出現的時間為台北時間6月30日07:57，下一次草莓月將於明年2027年6月19日出現，它也將是最接近夏至的滿月，2027年的夏至將發生在6月21日。而2025年的草莓月亮則是近年來最接近地球的一次，月球每18.6年會出現一次的，在天空的運行軌道達到最大傾角，配合地球自轉軸的傾斜，這段時間北半球會出現赤緯最低的滿月，所以月亮看起來特別接近地面，下一次距離地球最近的超大草莓月亮出現還要再等到大約2044年，也就是必須再等上17年。