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第六屆「海峽兩岸中山論壇」在中國廣東中山市舉行，適逢孫中山誕辰160週年，國民黨副主席張榮恭前往出席，一行人前往孫中山故居參觀拜謁，致詞時期盼兩岸能實現「中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗」，更宣稱陸委會的存在代表「兩岸不是國與國關係」。對此，陸委會主委邱垂正強力駁斥，強調陸委會是我國政府機構，絕非國民黨的附隨組織，現階段兩岸更沒有台獨問題，只有被中共強制性統一的問題。回顧張榮恭的發言，他代表黨主席鄭麗文及全體同志向孫中山銅像敬獻花籃，論壇大會上強調國民黨對「和平興台」責無旁貸，願意在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上持續推動兩岸交流。他在受訪時表示，陸委會本身的存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，並批評陸委會與賴清德總統主張的「國與國關係」互相矛盾，民進黨搞台獨是對台海和平最危險的危害。邱垂正說明，陸委會是依據中華民國憲法、憲法增修條文及兩岸條例等法律來處理兩岸事務。他重申，政府致力於維護台海和平穩定現狀的立場一貫且堅定，我方的政策就是不卑不亢地維持現狀，呼籲相關人士不要刻意挑動兩岸緊張情勢，應盡最大努力來維護台海和平。