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▲福岡成立災害應變中心（圖／截自福岡市官網）

日本東北及關東地區近日接連發生震度6級以上強震，各界防災警戒持續升溫。福岡縣趁勢公布最新地震災害模擬評估，若貫穿福岡市中心的活斷層發生連動，最壞情況恐引發規模8.1強震，震度上看7級，屆時將造成逾4萬5千棟建築全毀或燒毀、估計3,300人罹難。據日媒《富士新聞網》報導，此次模擬的核心為「警固斷層帶」，這條活斷層全長約27公里，從博多灣延伸穿越福岡市中心，一路延伸至筑紫野市，地理位置極為敏感。2005年3月規模7.0的福岡西方沖地震，即被認為是警固斷層帶「海側」錯動所引發，當時震度6弱，造成1人死亡、1,087人受傷。此次為福岡縣首度模擬2005年地震未曾活動的警固斷層帶「陸地側東南段」，若與小呂島近海斷層帶同時發生連動地震的災害規模。最新模擬顯示，若福岡市外海小呂島附近斷層帶與陸側警固斷層同時連動，最大可能觸發規模8.1強震，福岡市、久留米市、筑紫野市、太宰府市等福岡縣廣大區域均可能出現震度7的劇烈搖晃。最嚴重情況下，預估將有約4萬5,000棟建築物全倒或全燒毀，死亡人數上看3,300人（含災害相關死亡）。報告亦假設可能伴隨海嘯發生，但海嘯高度及淹水範圍目前仍在調查中，具體數據尚未公布。福岡縣政府表示，將依據最新災害評估，與各市町村合作，全面檢討救災物資儲備及避難所整備等防災措施。