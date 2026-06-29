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超知名乙女向遊戲《戀與深空》，原本主打讓女玩家能夠充滿戀愛感，甚至內建紀錄生理期功能、科普月經知識，更透過劇情傳遞尊重女性意願的價值觀，沒想到近日卻推出「引狼入室」劇情，全新角色敖尹不僅私闖主角家中，甚至撲倒女性說：「讓我探頭進去瞧瞧。」等疑似不尊重女性性自主權的發言，在網路上掀起抵制潮。《戀與深空》近日推出全新男性角色「敖尹」，玩家將可以解鎖劇情來跟他約會、互動、作戰，此角色設定為夜行狼王，個性較為野性，長相也比較粗獷一些，同時官方也釋出角色設定動畫，不過這卻掀起了巨大爭議。官方釋出的動畫影片中，敖尹不僅擅闖民宅，還沒有經過主角允許就直接坐在人家家中，甚至直接把女主角抱起來直接扔床上，就算女主角用力掙扎他也完全沒在乎他人心情，甚至說出「引狼入室有什麼不好？」、「只要探頭進去瞧瞧」等發言，讓許多女性玩家看完之後直呼「超反胃。」疑似敖尹侵犯女主人公片段曝光後，瞬間在網路上掀起兩面論戰，「根本強姦犯，到底誰在喜歡」、「這段感覺主控真的在掙扎」、「主控掙扎成那樣，真的是」、「那個女的很明顯不是在調情是真的不喜歡欸」；不過也有部分粉絲認為「討厭這個角色沒關係，但這樣罵太過火了吧」、「這遊戲本來就是16+。」關於全新角色敖尹侵犯主角劇情一事，官方尚未做出回應。